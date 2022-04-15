規管網絡遊戲　兩部門：未經批准不得直播、嚴禁傳播違規遊戲

國家廣播電視總局網絡視聽節目管理司、中共中央宣傳部出版局日前發佈通知，嚴禁網絡視聽平台傳播違規遊戲，各類網絡視聽節目均不得直播未經主管部門批准的網絡游戲，不得通過直播間等形式為各類平台的違規游戲內容進行引流。



通知指出，網絡直播亂象、青少年沉迷游戲等問題引起社會廣泛關注，需採取「有力措施」予以嚴格規範。根據《未成年人保護法》和網絡直播、網絡遊戲等相關管理規定，將嚴禁網絡視聽平台傳播違規遊戲，更要加強遊戲直播內容播出管理。

通知指出，網絡影視劇、網絡綜藝、網絡直播、短視頻等各類網絡視聽節目均不得直播未經主管部門批准的網絡游戲，不得通過直播間等形式為各類平台的違規遊戲內容進行引流。

通知強調，各網絡直播平台，特別是遊戲直播平台應從內容設置、宣傳互動等方面嚴格把關，建立健全游戲直播節目相關的信息發布、跟帖評論、應急處置等管理制度，完善節目監看和輿情監測機制。

內地戰隊EDG奪下《英雄聯盟》S11世界冠軍，許多網民因此震驚於內地電競粉絲的眾多。（微博）

在執行方面，落實分類報審報備制度。遊戲直播節目上線、播出及版面設置應按直播節目相關要求報送廣電行政管理部門。網絡視聽平台（包括在相關平台開設的各類境內外個人和機構賬號）直播境外游戲節目或比賽應經批准後方可開展相關活動。

此外，為防止未成年人沈迷遊戲，通知指出，應建立並實行未成年人保護機制。採取有效手段確保「青少年模式」發揮實際效用，落實實名制要求，禁止未成年人充值打賞，並為未成年人打賞返還建立專門處置通道。

針對遊戲主播和直播人員也有規定。通知指，將加強遊戲主播行為規範引導Ｍ網絡主播應堅持健康的格調品味，自覺擯棄低俗、庸俗、媚俗等低級趣味，自覺反對流量至上、畸形審美、飯圈亂象、拜金主義等不良現象，自覺抵制有損網絡文明、有悖網絡道德、有害網絡和諧的行為。

通知也強調，嚴禁違法失德人員利用直播發聲出鏡。網絡直播平台在主播和嘉賓選用上要嚴格把關，堅持把政治素養、道德品行、藝術水準、社會評價作為選用標準。對政治立場不正確、違反法律法規、違背公序良俗的失德失範人員堅決不用。

不過此次通知出台，引發許多網民抨擊「管太寬」、針對「違規、失德」定義的討論。網民指出，應該要詳列出遊戲違規原因、遊戲主播的行為「哪些屬於低級趣味？」、違法失德人員的判定標準為何？指出網絡遊戲規管機制應該更明確清楚。