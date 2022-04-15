上海疫情｜新本土個案下降　官方：不得以等核酸結果為由延誤治療

上海昨日（14日）新增23072宗新冠肺炎本土個案，包括3200宗確診病例、19872宗無症狀感染者，整體數字較前一日逾2.8萬宗下降。今日（15日），上海市人民政府新聞辦公室舉行疫情防控工作新聞發布會，公布疫情最新形勢。會上提及，目前籌集房源基本可以滿足當天生成的密接人員隔離要求，而醫療機構不得以等待核酸檢測結果為由推諉拒絕、延誤治療。



上海市人民政府新聞辦公室舉行疫情防控工作新聞發布會，公布疫情最新形勢。（影片截圖）

新增本土個案中，有307宗確診病例為此前無症狀感染者轉歸，2547宗確診病例和19494宗無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。副市長彭沉雷介紹，為做好本地密接人員集中隔離，各區想方設法，通過徵集、騰挪、歸併等方式，盡力做好房源儲備，目前籌集的房源基本可以滿足當天生成的密接人員隔離要求，籌集過程中，國家相關部門還積極協調江浙兩省提供房源。

彭又指，當局一直把養老機構的疫情防控工作作為重中之重，從嚴從緊加強管理，主要措施包括自3月1日起要求全市所有養老機構停止探視，3月10日起實行全封閉管理，所有人員不進不出，4月2日起又進一步從嚴強化養老機構的物品物資和人員管理，禁止院外與院內人員私下傳遞物品，明確各類快遞、物品必須嚴格消殺方可入院；對全市所有養老機構開展全員核酸檢測，其中工作人員每兩天一次，老年人每周兩次，部分機構補充開展抗原檢測；加強環境消殺，開展養老機構預防性消毒專項行動；加強疫苗接種和中醫藥預防等。以上的措施還將繼續執行一段時間。

上海疫情未平。圖為工作人員在方艙醫院指揮部清潔區消殺。（新華社）

有媒體關注社區獨居老人還有特困群體的基本生活需求和健康是否得到了保障，對此市民政局局長蔣蕊表示，相關部門迅速出台並落實相應舉措，包括針對獨居老人，特別是高齡獨居老人，或家人被隔離收治而暫時無人照料的老人等，開展摸底排查，掌握實際需求，組織力量給予幫扶；對一些生活不能自理的老人，目前全市仍有500多名居家養老護理員克服各種困難，提供居家上門照護等。至於特困家庭，民政部門加強救助供養，要求及時足額發放最低生活保障金，配備必需的防疫物資、農副食品、生活用品等。

另外，對於疫情期間一些患者看急診卻要等很久核酸報告的問題，市衛生健康委一級巡視員吳乾渝表示，如急診患者需要立即進行緊急處置的，醫療機構應啟動應急預案，將患者轉移至專門的隔離緩衝區域，區域內配備有搶救治療的設備設施藥品，需要急診手術的就在專用手術室立即開展手術救治。整個過程中，不得以等待核酸檢測結果為由推諉拒絕、延誤治療。為加快核酸檢測速度，當局又已要求醫療機構在疫情期間實驗室24小時運行，增派人手、增加排班，減少患者等待時間。

最後，彭沉雷透露，截至周一（11日），本輪疫情防控社會捐贈收入已達3.37億元（人民幣．下同），捐贈支出3.16億元，其中資金支出1.45億元，物資支出1.71億元。