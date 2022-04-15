上海疫情｜民眾抗議公寓遭租用做隔離點　警民爆衝突影片廣傳

上海疫情仍處於高位，封控政策持續，為加緊安置感染者，浦東新區張江納仕國際社區的公寓也被納入徵用範圍，並要求原住客搬離，引起不滿。昨（4月14日）傳出民眾上街抗議事件，有民眾不理封控指令走出家門抗議，現場爆發警民衝突，影片在網絡引發熱議。



目前相關影片在微博上都已經刪除，根據推特上廣傳的影片，警民衝突共有兩起。一起是發生在浦東新區張江納仕國際社區：一起則是在浦東新區香楠路。

據了解，浦東新區張江納仕國際社區被徵用作為隔離者的公寓，共有500原住客被迫搬遷。網絡流傳的影片中，身穿白色防護服的警察與當地住户發生爭吵和拉扯，幾名居民被警察控制，有居民發出尖叫聲，更有居民向警方下跪。

發布影片的網友稱，自己是張江納仕人才公寓居民，張江集團要求其中幾棟樓的住户搬走，用作防疫隔離點，受影響的居民達500人。

網絡消息指出，張江納仕國際社區居民表示，要他們搬離，把單位讓給隔離者住。他們想循管道溝通無果，14日大批警察就來了強制執行。14日公寓住户集體至樓下抗議，小區共有超過1,500多住户集體投訴，目前徵用公寓作為隔離點的計劃暫緩。

《澎湃新聞》報道則指出，張江集團15日發聲明稱，疫情發生以來，已經啟用五棟無人入住的樓房作為隔離點，12日，當地政府又要求繼續徵用另外九棟樓作隔離點。公司這兩天已與其中39户租户協商變更合同，並給予變更補償，前述租户也已搬遷至社區內其他房間。14日公司前往組織隔離圍網施工時，遭到另一些租户的阻撓，有關部門進行了現場處置，事態已經平息。

張江集團稱，公司這兩天已與其中39户租户協商變更合同，並給予變更補償，前述租户也已搬遷至社區內其他房間。14日公司前往組織隔離圍網施工時，遭到另一些租户的阻撓，有關部門進行了現場處置，事態已經平息。

另起一起抗議發生在在浦東新區香楠路。網絡消息指，民眾不滿緊鄰社區的小學被徵用為如同方艙醫院的確診患者隔離點，因為該隔離點附近還有多個社區、學校，民眾指出，此舉已違反方艙醫院不得進入住宅區的規定，因此衝出社區上街抗議，同樣與警方爆發衝突。

目前兩段警民衝突影片在內地社交平台如微博都已經下架，但相關影片仍在Twitter廣傳。