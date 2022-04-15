核心部件實現全國產化　習近平海南視察基於飛騰CPU的國產整機

中共總書記、國家主席習近平近日在海南考察調研，期間視察了基於飛騰CPU的中國國產整機。



據飛騰訊息技術有限公司官方微信4月15日消息，4月12日上午，習近平到位於海南儋州的洋浦經濟開發區，聽取了開發區建設發展總體情況介紹。在開發區展示館內，習近平視察了基於飛騰CPU的百信信創整機產品等入駐企業成果。

飛騰方面披露，習近平本次視察的產品包含基於飛騰FT-2000/4桌面處理器的百信信創便攜式計算機，這款產品的核心部件已實現全國產化，安全性獲得極大提升，算力已接近國際先進水平，是國產便攜式計算機的優秀代表。

基於飛騰FT-2000/4桌面處理器的百信信創便攜式計算機。（微信@Phytium飛騰）

據了解，FT-2000/4晶片集成4個飛騰自主研發的新一代高性能處理器內核FTC663，採用亂序四發射超標量流水線，兼容64位ARMV8指令集並支持ARM64和ARM32兩種執行模式，支持單精度、雙精度浮點運算指令和ASIMD處理指令，支持硬件虛擬化。

飛騰介紹，FT-2000/4所有安全相關模塊均為飛騰公司自主設計，是首款可在CPU層面有效支撐可信計算3.0標準的國產CPU。 該產品適用於構建有更高性能、能耗比和安全需要的桌面終端、便攜式終端、輕量級服務器和嵌入式低功耗產品，支持商業和工業分級。

飛騰官網訊息顯示，飛騰是中國國內領先的自主核心晶片提供商，由中國電子訊息產業集團、天津市濱海新區政府和天津先進技術研究院於2014年聯合支持成立。目前，飛騰CPU產品主要包括高性能服務器CPU（飛騰騰雲S系列）、高效能桌面CPU（飛騰騰鋭D系列）、高端嵌入式CPU（飛騰騰瓏E系列）和飛騰套片四大系列。

作為中國國內信創產業鏈的核心成員，飛騰曾多次接受習近平檢閲。2019年1月17日，飛騰公司總經理竇強在天津濱海-中關村協同創新展示中心向習近匯報了飛騰公司發展情況。