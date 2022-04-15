內地70多個城市推出政策鬆綁樓市　浙江全面取消限售限購

近期內地多個城市調整樓市政策，促進房地產發展。數據顯示，2022年以來，調整樓市政策的城市數量超過70個，鬆綁限購、限售等政策。《中國證券報》指出，樓市調控政策主要涉及補貼購房、調整公積金政策、放鬆落戶限制、降低首付比例、放鬆限售限購、降低貸款比例等，有許多城市更是以「組合拳」的方式鬆綁樓市。



中原地產研究院統計數據顯示，2022年以來，接近70個城市對樓市調控政策進行「鬆綁」。近期，福州、鄭州、哈爾濱、青島、廣州等地接連發布樓市新政，政策目的主要包括促進剛需和改善需求釋放。

從政策調控內容看，主要包括提高公積金額度、給予購房補貼、放鬆落户限制、降低首期比例、調整限購和限售等。以蘭州為代表的部分地區對限購、限貸、限售等政策均有放鬆，不少地區並非指推出一項政策，而是採取「組合拳」的方式。

以浙江省衢州市為例，出台的房地產鬆綁政策，全面取消限售、限購。同時，市區新出讓地塊新建商品住房、已出讓地塊中尚未網簽的144平方米及以上新建商品住房不限售。

內地多個城市推出政策鬆綁樓市。（新華社）

廣東省東莞市則對限價住宅項目定價進行鬆綁。東莞市住建局近日發文，對新建商品住宅項目提出分檔次約束項，針對提高品質建設標準的項目，對提升品質指標相應內容增加的建造成本，在指導價（限價）的基礎上予以適當增加。《中國證券報》引述業內人士說法指出，多地樓市政策適度調整將有效緩解購房資金壓力。同時，購房需求進一步釋放將在一定程度上帶動成交上升，緩解庫存壓力，推動城市經濟發展。

公積金政策更趨靈活 蘇州放開二手房限售

《中國證券報》指出，福州、株洲、北海、資陽、天津等近20個城市發布公積金政策，內容主要包括提高公積金貸款額度、降低貸款比例、提取時間前移、父母可提取住房公積金支持子女購房等。如，福建省南平市則發文放寬住房公積金相關使用政策。信貸政策方面，廣州、蘇州、杭州等地下調房貸利率。

中原地產首席分析師張大偉透露，之前職工購房提取公積金大部分是購房後提取，最近有部分城市提前到購房時即可提取，可緩解購房者的壓力，有利於市場穩定。

4月11日，蘇州市房地產交易管理中心表證實，蘇州市放開二手房限售，由5年變為3年。新房轉讓年限不變。另外，蘇州因房貸利率最低「零加點」被廣泛關注。蘇州地區部分銀行將房貸利率降低到最低4.6%。但是，當地銀行也強調「該利率水平僅針對優質客户，不是所有客户都能享受。」

張大偉表示，目前發布重磅寬鬆政策的城市基本都是樓市相對冷清的區域。而熱點區域、房價漲幅較大的城市基本沒有明顯調整。

此外，部分地區出台了針對特定時期的樓市調控政策。以安徽省淮北市為例，該地出台的樓市調控政策，是在4月30日到5月4日春季房展會期間，個人或家庭購買首套新建商品房可獲最高不超過6萬元（人民幣，下同）獎勵，非首套房可獲不超過4萬元獎勵；購買新建非住宅商品房也可獲最高不超過3萬元獎勵。