神舟十三號｜採用快速返回方案　繞地球圈數11圈減至5圈

神舟十三號返回進入倒計時階段，此次將採用快速返回方案，繞地球圈數從十一圈減至五圈。



神舟十三號航天員乘組正在進行飛船返回各項準備。（視覺中國）

據中國載人航天工程辦公室4月15日消息，神舟十三號載人飛船已完成全部既定任務，將於近日擇機撤離空間站核心艙組合體，返回東風着陸場。目前，神舟十三號乘組已做好飛船撤離前的各項準備，東風着陸場及工程相關係統正在開展迎接航天員返回的各項準備。

北京航天飛行控制中心載人飛船任務副指揮楊彥波接受央視採訪介紹，航天員近幾天一直在開展準備前的返回工作，主要有物資轉運、整理，確保實驗樣品被安全帶回，還要保證一些關鍵物資轉移到貨運飛船。目前航天員的身體狀態非常好。

楊彥波透露，這次首次實施徑向撤離，計劃在16日上午實施返回。返回前，神舟十三號飛船將進行兩次調姿，第一次調姿後將分離軌道艙，第二次調姿後進行返回制動。推返分離後，返回艙調整配平攻角，最後進行發動機反推，確保返回艙安全着陸。

針對此次神舟十三號採用了快速返回方案，是否會帶來新的難點。楊彥波表示，相對於空間站，飛船的空間較狹小，（快速返回方案）是為了減少航天員在飛船內的停留時間，因此設計了繞地球五圈的快速返回方案，而之前是十一圈。為了實現快速返回方案，還設置了撤離和返回一體的設計程序，並充分考慮着陸場的氣象條件，確保返回的順利安全。另外，為了確保安全，還調用了兩顆中繼衛星測控。