西安市周六起實施臨時管控四日　全市居民非必要不外出

西安市本月2日以來累計發現43宗新冠肺炎病毒本土感染，疫情有升溫迹象。市疫情防控指揮部宣布，全市周六（16日）午夜起一連四日實行臨時性管控措施，要求居民如非必要不外出，爭取早日實現社會面動態清零。



當局要求全市小區（村）、單位人員非必要不外出，一般在小區內活動。小區實行「一門進出」，安排專人、志願者24小時值守，人員出入必須落實掃碼、測溫、登記、戴口罩等措施。來西安探親訪友、出差、旅遊人員非必要不離開居住地，盡量減少外出活動。

企事業單位保持正常運轉，減少非必要外出和聚集，鼓勵支持員工居家辦公、遠程辦公、在單位（經營場所）住宿，控制到辦公場所工作人數，減少相互間接觸，做好通風、消毒等工作。與外來人員接觸，要切實做好防護。主城區中小學校、托幼機構，除高三、初三畢業年級外，其他年級實行線上教學。

大型綜合性商場、公眾娛樂休閑場所（KTV、網吧、酒吧、棋牌室、劇本殺、密室逃脫、足浴店、洗浴中心、蒸拿房、茶館等）、人員聚集經營性場所（健身房、體育館、瑜珈館和各類培訓、中介機構等）、公共文化活動場所（景點、文化館、圖書館、博物館、影劇院等）和農村集貿市場暫停開放。監所、福利院、養老機構等特殊場所封閉管理。