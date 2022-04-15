上海疫情｜封控區78歲老人鬧糧荒　日吃四兩飯最少時僅剩兩根青瓜

上海新冠疫情持續嚴重，封控區內的老人日常起居飲食是否得到保障，成為外界其中一關注點。日前，官媒新華社記者便探訪上海封控區兩位78歲老人，對方表示，他們一天吃四兩飯，最少時只剩2根青瓜，引起網民熱議。



事主來自處於封控區的虹口區豐鎮路14弄的一戶殘障人家，他們分別為視障及聽障人士，家住5樓，唯一的女兒如今在香港生活，已經多年沒有見面。對他們而言，平時不論是下樓搬運物資，抑或上網搶菜，都是一個很大的挑戰。

聽說二人家中快斷糧後，記者攜同一袋大米、身穿「全副武裝」的防疫衣物上門探訪。據老人描述，家中已經快要斷糧，每天只能大約吃四兩飯，「這是我稱過了」，有時還會用麥片拌一下，而最困難的時候，全家僅剩兩根青瓜。雖然致電居委會，對方會送物資乃至飯盒上門，可物資周轉，送入封控區需時，眼看着冰箱和米罐都空空如也，老人急得像熱鍋上的螞蟻。

幸好，就在探訪前夕，居委會的物資到位，重新充實了冰箱，算是解了老人的燃眉之急。而加上記者們送來的糧食，老人稱家裡的糧食夠老兩口吃上兩三個月，也不再愁眉不展，重新恢復了往日的笑容。

對於社區獨居老人還有特困群體的基本生活需求和健康，在上海市人民政府新聞辦公室周五（15日）舉行疫情防控工作新聞發布會上，市民政局局長蔣蕊對此表示，相關部門迅速出台並落實相應舉措，包括針對獨居老人，特別是高齡獨居老人，或家人被隔離收治而暫時無人照料的老人等，開展摸底排查，掌握實際需求，組織力量給予幫扶；對一些生活不能自理的老人，目前全市仍有500多名居家養老護理員克服各種困難，提供居家上門照護等。至於特困家庭，民政部門加強救助供養，要求及時足額發放最低生活保障金，配備必需的防疫物資、農副食品、生活用品等。

網民點睇：

看的我焦慮

所有的問題都是人禍，物資從來就沒有缺過

志願者太少了，應該召集封控區裡的居民沒有感染的參加志願者

希望所有人都能及時得到保障，不要是因為拍攝才今天早上送來的

自疫情以來，各種詬病頻繁遭到吐槽，希望疫情之後，能好好想想

民以食為天，封控期間年輕人可以團購app搶菜，都一菜難求，更何況不會用智能手機的老人

