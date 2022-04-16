疫情｜蘇州實施非必要不流動　所有居民小區、城中村等封閉式管理

江蘇蘇州火車站周邊區域近日陸續在外來求職人員及關聯人員中發現新冠肺炎陽性感染者，據蘇州市新冠肺炎疫情聯防聯控指揮部通告，為迅速切斷疫情傳播鏈條，有效阻斷蔓延態勢，保障民眾健康，當地自今日（16日）零時起，在吳江區、吳中區、相城區、姑蘇區、蘇州工業園區和虎丘區（蘇州高新區）進一步升級疫情防控措施。



措施包括非必要不流動，全面加強社會面管控，取消各類公眾聚集性活動和堂食，電影院、棋牌室、健身房、網吧、KTV、遊戲廳、酒吧等密閉場所繼續關閉，市民自覺做到少出門、不串門、不紮堆、不聚集，規範佩戴口罩，廣大市民非必要不離開蘇州，確有特殊需要，憑24小時核酸檢測陰性結果離開蘇州；凡可以居家辦公的一律居家辦公，不能的，出入辦公場所一律憑24小時核酸檢測陰性結果或當日核酸採樣證明，主動配合測溫、查驗蘇康碼、行程卡、場所碼，上述區域內各級機關、事業和國有企業人員，根據防疫工作需要，由組織統一安排支援疫情防控工作。

所有居民小區、城中村、集宿區、產業園區實行封閉式管理，嚴格實行「一門一崗」，嚴格查驗所有出入人員，外來人員和車輛非必須不得進入。如有發現行程卡帶星或蘇康碼異常人員，應第一時間報告所在社區（村）或單位；所有旅館（酒店）新入住人員必須持有24小時核酸檢測陰性證明，已入住人員嚴格落實核酸每日一檢，已備案的網約房全部關停，其他未經公安批准或主管部門備案的住宿單位一律關停，對無固定居所人員，由屬地妥善安排，落實相應防控措施；人力資源服務機構線下招聘活動全部暫停，企業、工地等用人單位對新招錄員工要嚴把入口關，嚴格查驗蘇康碼、行程卡及24小時核酸檢測陰性結果或當日核酸採樣證明，並落實相關健康管理措施。

另外，市民在交通場站、橋洞、公園及街面場所等，如發現流浪乞討等人員，要第一時間報告公安機關或撥打12345便民服務熱線；全面加強公共交通管控，軌道交通、出租車（網約車）、公交車等嚴格實行測溫、查驗24小時核酸檢測陰性結果或當日核酸採樣證明，規範佩戴口罩等措施；市民如出現發熱、咳嗽等症狀，在做好個人防護前提下，不乘坐公共交通工具，及時前往就近發熱門診就診。對封控區、管控區有就醫需求的，安排專車送至黃碼醫院。

以上防控措施將依據疫情風險評估結果，及時進行動態調整，並向社會公佈。