疫情｜內地新增2.4萬多宗本土個案逾八成無症狀　上海續佔最多

國家衛健委公布，內地昨日（15日）新增24680宗新冠肺炎本土個案，包括3867宗確診病例及20813宗無症狀感染者，整體數字與前一日相若。



新增本土確診病例仍以上海佔最多，達3590宗，其餘為吉林195宗，黑龍江25宗，廣東24宗，浙江9宗，福建6宗，山西5宗，江蘇4宗，海南2宗，青海2宗，內蒙古1宗，遼寧1宗，山東1宗，湖南1宗，陝西1宗。含985宗由無症狀感染者轉為確診病例（上海922宗，吉林57宗，浙江3宗，福建1宗，海南1宗，青海1宗）。

本土無症狀感染者方面，為上海19923宗，吉林437宗，福建64宗，雲南56宗，廣西55宗，江蘇52宗，安徽44宗，湖北41宗，遼寧27宗，河南24宗，山西19宗，河北17宗，廣東13宗，黑龍江9宗，江西8宗，浙江6宗，山東5宗，青海3宗，新疆3宗，兵團3宗，內蒙古1宗，海南1宗，陝西1宗，甘肅1宗。

同日，內地新增境外輸入確診病例29宗，包括福建15宗，上海4宗，廣東2宗，廣西2宗，北京1宗，江蘇1宗，浙江1宗，江西1宗，四川1宗，雲南1宗。含3宗由無症狀感染者轉為確診病例（浙江1宗，江西1宗，廣西1宗）。另增82宗境外輸入無症狀感染者。

截至昨日24時，內地現有確診病例25956宗（其中重症病例74宗），累計治愈出院病例148170宗，累計死亡病例4638宗，累計報告確診病例178764宗，現有疑似病例12宗。累計追蹤到密切接觸者2825543人，尚在醫學觀察的密切接觸者438427人。