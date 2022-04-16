中國生物兩款Omicron滅活疫苗獲香港臨床批件　開展加強針研究

中國生物兩款Omicron變異株滅活疫苗獲香港臨床批件，正式獲准在香港開展新冠疫苗加強針臨床研究。



據《澎湃新聞》報道，由國藥集團中國生物北京生物製品研究所、武漢生物製品研究所研發的兩款新冠病毒滅活疫苗（Omicron變異株）獲得香港大學及醫管局港島西醫院聯網研究倫理委員會審查同意，以及香港藥劑業及毒藥管理局的臨床試驗批件，正式獲准在香港開展新冠疫苗的加強針臨床研究。

中國生物表示，自Omicron疫情爆發以來，中國生物即時啟動針對Omicron變異株疫苗的研發。兩款疫苗均採用Omicron毒株接種於Vero細胞，經培養、滅活、純化、氫氧化鋁佐劑吸附製成。疫苗研製成功後，中國生物與港大開展深度合作，向香港研究中心提交了倫理申請和臨床試驗申請，並分別於4月12日及13日獲得倫理批准和臨床批件。

中國生物指，下一步將採用隨機、雙盲、隊列研究的形式，在已完成2或3劑新冠疫苗接種的18歲及以上人士中，進行序貫免疫臨床研究，評價BIBP-新冠病毒滅活疫苗（Omicron變異株）及WIBP-新冠病毒滅活疫苗（Omicron變異株）的安全性和免疫原性。