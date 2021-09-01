新冠疫苗｜中國生物再有創新　2款升級版滅活苗可有效中和變異株

2021年中國國際服務貿易交易會（以下簡稱「服貿會」），將於9月2日至7日在北京舉行。屆時，中國生物將攜3款新冠病毒診斷試劑、2款新冠病毒特效藥、4款新冠疫苗亮相。其中，可有效中和變異毒株的二代新冠疫苗以及兩款特效藥均為全球首發。



據中國生物微信公眾號消息，國藥集團中國生物將攜「可診」領域的3款診斷試劑、「可治」”領域2款特效藥（特免球蛋白、單克隆抗體）、以及「可防」領域3條技術路線上研發的4款新冠疫苗亮相服貿會。

中國生物表示，中國生物北京生物製品研究所、武漢生物製品研究所的兩款新冠滅活疫苗均已獲批上市，此次服貿會中國生物攜帶兩款新冠滅活疫苗的升級版，能有效中和變異毒株的二代新冠滅活疫苗集中亮相。這亦是抗變異毒株的二代疫苗全球首發。

此外，中國生物還將展示重組蛋白新冠疫苗及mRNA變異株新冠疫苗。其中，重組蛋白新冠疫苗是全球領先針對病毒變異量身定做的廣譜重組新冠疫苗，從臨床試驗情況看，該款疫苗能夠有效對抗Delta等變異毒株；而mRNA變異株新冠疫苗則是擁有自主知識產權和特點優勢，目前正在完善mRNA平台建設和大規模生產車間布局。

中國生物將攜3款新冠病毒診斷試劑、2款新冠病毒特效藥、4款新冠疫苗亮相服貿會。（北京日報／示意圖）

至於兩款特效藥就分別是特免球蛋白與單克隆抗體，特免球蛋白是以含有高效價新冠抗體血漿為原料製備的新冠特異性免疫球蛋白是特異性的新冠治療藥物；單克隆抗體為具有中和作用的新冠單克隆抗體，既可作為高危人群的短期預防，也可用於病毒感染後疾病的治療，是全球新冠疫情防控研究的熱點。

而新冠病毒診斷試劑則是從新冠病毒核酸檢測試劑盒到30分鐘新冠病毒核酸快速檢測試劑盒，再到新冠病毒中和抗體檢測試劑盒，試劑盒在抗擊新冠過程中發揮了重要作用。

據了解，截止目前，國藥集團中國生物是全球唯一擁有獨立知識產權、在三條技術路線上研發四款新冠疫苗的企業。中國生物新冠疫苗已在9個國家註冊上市，105個國家和地區及國際組織批准緊急使用或市場准入，100多個國家明確提出使用需求，接種人群已覆蓋196個國別，整體年產能超過50億劑。