中國生物董事長：國產疫苗全球最好　8至10億人接種可建免疫屏障

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-16 19:31

據數據顯示，截至2月底，中國已累計接種新冠肺炎疫苗5200多萬劑次，並向69個國家和2個國際組織提供疫苗援助，向28個國家出口疫苗。 國藥集團成員企業中國生物董事長、國家「863」計劃疫苗項目首席科學家楊曉明近日表示，從安全性、有效性、可及性以及方便使用等維度來看，中國的新冠疫苗是目前全球新冠疫苗中最好的。

中國生物董事長楊曉明表示，中國的新冠疫苗是目前全球新冠疫苗中最好的。（網上圖片）

楊曉明表示，世衛組織對新冠疫苗有效性的要求是50％以上，國際上其他大部分疫苗能夠上市的合格線是百分之70%以上，而中國對外公布的有效性為79.34%，將近80%，所以是國際「優等生」。在安全性方面，對於普通疫苗來說，打了疫苗後，（產生的）反應分為局部的反應和全身的反應。局部的反應，就是注射的地方，分輕度、中度、重度反應，種類又分為局部的疼痛感，還有一些客觀可測的例如發燒、紅腫、潰爛等（症狀）。全身的反應，也分輕度、中度、重度，最常見的就是發燒，還有疲倦、厭食，過敏等。從中國新冠滅活疫苗的數據來看，安全性是非常好的。

楊曉明稱，自己是最早接種國產新冠疫苗的人，在去年3月23日接種之後並無任何異常反應，只是打針的地方稍微疼一點，「我在打第一針後的第二個星期就檢測到抗體，打第二針後兩周左右就能檢測出較高的抗體水平」。

對於「中國需要多少人接種疫苗，才可用疫苗建立免疫屏障」，楊曉明表示，根據流行病學原理，要看兩個因素。第一，要看病毒自身病原的傳播強度，一個人能夠傳多少人，傳多遠、傳播速度有多快等；第二，要看易感人群的保護率大概有多少，從當前新冠的傳播率、傳播速度來看，大概推算到中國2/3以上的人（即是8至10億人）接種疫苗以後，才能有效控制疾病。但他稱，10億人每人打兩針，相當於接種20億針次，對疫苗的生產是一個挑戰，而且對不同地區的交通、人力資源等都將是考驗。「中國通過疫苗接種遏制新冠疫情確實還有很多事情要做」。

（中新社國是直通車）