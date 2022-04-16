遭王思聰炮轟後股價跌停　以嶺藥業：從未表示世衛推薦連花清瘟

萬達集團董事長之子王思聰周四（14日），轉發一條有關連花清瘟膠囊的微博，並稱「證監會應嚴查以嶺藥業」，引發輿論關注。該言論亦導致以嶺藥業翌日股價跌停，市值蒸發67億元人民幣。



王思聰轉發微博稱「證監會應嚴查以嶺藥業」，引發廣泛關注。（微博）

王思聰當日轉發的微博內容為「世衛組織『推薦』連花清瘟，誰告訴你的」，並配以「證監會應嚴查以嶺藥業。現在在中國能看到一個嚴謹、敢於求證、有良心、敢說真話的媒體，實在實在是太難了」的文字。惟其後王思聰編輯了微博內容，刪去了上述言論。

面對「從天而降」的非議，以嶺藥業當日回應指，公司有完整的證據和報告披露，不能因為「王思聰」三個字眼，就隨意提出疑問，對於網絡上的一些言論，投資者請加以甄別。但這仍然導致以嶺藥業周五（15日）的股價跌停。

實際上，世衛組織網站3月31日發布《世界衛生組織中醫藥救治新冠肺炎專家評估會報告》，明確肯定了中醫藥救治新冠肺炎的安全性、有效性，鼓勵世衛組織成員國考慮中國中西醫結合模式（整合醫學模式）。但就未知，王思聰所說的嚴查的問題是什麼。

世衛組織網站3月31日發布報告，肯定了中醫藥救治新冠肺炎的安全性、有效性。（中國企業家）

以嶺藥業有關負責人表示，世衛認可的是包含連花清瘟在內的中醫藥對於新冠肺炎的療效，是否將連花清瘟作為新冠治療推薦藥物，並沒有在該會議紀要中得到體現。該負責人還指，公司從未在任何場合表示「世衛組織推薦連花清瘟」。

此外，2020年初，湖北武漢爆發新冠疫情，同年4月，連花清瘟膠囊被國家藥品監督管理局批准用於治療輕型、普通型新冠肺炎。中國工程院院士鍾南山亦多次推薦使用連花清瘟膠囊治療新冠肺炎。

上述負責人對此進一步解釋，鍾南山院士與以嶺藥業雙方為學術上的合作關係，鍾南山院士未因此取得過任何勞務報酬，更非以嶺藥業的投資人。多位權威專家認可連花清瘟針對新冠病毒的療效，是基於連花清瘟開展的一系列基礎與臨床研究結果。