內地礦難｜2年8宗洩露事故致44死　上月2宗致9死遠超兩年平均

國家礦山安全監察局16日發布通知稱，最近兩年，貴州、雲南、山西、陝西、黑龍江、河南等省共發生8宗煤與瓦斯突出事故（即煤礦洩露引發的事故），造成44人死亡。今年3月發生兩場，共造成9死，發生次數、死亡人數遠超兩年單月平均值。



2022年3月2日，貴州省清鎮市利民煤礦發生一宗突出事故，造成8人死亡、13人受傷；3月15日，雲南省富源縣平慶煤礦發生一宗突出事故，造成1人死亡、97人涉險。3月單月事故發生次數，是過去兩年單月平均值的6倍，死亡人數是過去兩年單月平均值的4.9倍。

2月25日，貴州黔西南州貞豐縣三河順勳煤礦發生頂板事故，造成14人遇難。事發煤礦因被發現存在重大生產安全事故隱患，被主管部門勒令停產整頓。（資料圖片）

上述通知要求，要強化突出危險性鑑定工作，煤礦對鑑定資料的真實性負責，鑑定機構對鑑定結果負責，煤礦可自行認定突出煤層，並報省級煤炭行業管理部門、煤礦安全監管部門和礦山安全監察機構。煤礦不如實記錄瓦斯動力現象及突出預兆、該升級不升級的，要依法責令停產整頓。煤礦和鑑定機構弄虛作假，降低瓦斯等級的，要移送司法機關。

通知表示，要嚴格安全監控系統管理。煤礦要加強安全監控系統與礦山安全生產風險監測預警系統聯網，嚴禁切斷數據傳輸，煤礦、煤礦上級公司及各級監管監察部門必須每天24小時值班值守，認真查看礦山安全生產風險監測預警系統，發現瓦斯超限或異常的，立即處置。

通知還從防突機構人員配備和考核、瓦斯地質探查、預抽等方面工作作出要求。