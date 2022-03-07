貴州煤礦頂板事故14人遇難　去年曾被勒令停產整頓

2月25日，貴州黔西南州貞豐縣三河順勳煤礦發生頂板事故，救援人員全力施救，至昨日（6日）中午12時結束救援。事故造成14人遇難，遺體已全部尋回。

去年中旬，事發煤礦因被發現存在重大生產安全事故隱患，被主管部門勒令停產整頓。



貞豐縣人民政府官網《關於貴州黔越礦業有限公司貞豐縣龍場鎮三河順勳煤礦恢復建設的公告》顯示，去年6月15日，貞豐縣工業和科學技術局對涉事煤礦進行「四不兩直」執法檢查，發現該煤礦存在重大生產安全事故隱患。

去年7月8日，貞豐縣工科局依法對涉事煤礦作出責令停產整頓1個月，處罰100萬元（人民幣，下同）的行政處罰，並對三河順勳煤礦負責人罰款7萬元。

去年7月15日，涉事煤礦停產整頓期滿，並提出複工復建驗收申請。同月22日，經貞豐縣工科局驗收後合格，同意其複工復建。同月26日，貞豐縣工業和科學技術局函告貞豐縣公安局，對三河順勳解除停供民用爆炸物品，涉事煤礦正式恢復建設。

據此前報道，涉事煤礦已開採二三十年，目前是由外地的老闆承包經營，前兩年還有當地人在礦上工作，但因為有拖欠工資的情況，村民先後離職。出事前，涉事煤礦約有百名工人，大多來自外地。曾在涉事煤礦打工的礦工透露，煤礦曾整改過，進出礦井的巷道有四五米寬，礦井深處，離礦口有1000餘米，而煤礦規定禁止工人攜帶手機下礦井。