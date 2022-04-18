東航恢復波音737-800商業營運　官方：經過半個月全面系統檢查

東航MU5735飛行事故（執飛機型波音737-800）發生近一個月後，東航日前恢復了波音737-800執飛航班的商業營運，引發外界關注。



4月17日，東航恢復了波音737-800執飛航班的商業營運。復飛首趟航班為MU5843，於當日上午10時左右從昆明長水國際機場起飛，目的地成都雙流國際機場。之後該航班執飛MU5844返航任務，在下午1時左右由成都雙流國際機場起飛返回昆明長水國際機場。

2022年3月26日，東航MU5735客機墜毀事故核心現場。（新華社）

對此，東航客服向媒體回應稱，此前暫停波音737-800執飛是一種確保安全的應急措施，經過半個月的全面系統檢查，東航正在嚴格按照民航適航的標準和規章要求，有計劃的逐步恢復營運。

此前3月21日，東方航空一架載有132人的波音737-800客機執行昆明至廣州航班任務時，在廣西梧州墜毀，機上乘客和機組人員全部遇難。這也是中國28年來最嚴重的空難事件。

東航在空難當天將該公司所有737-800執飛航班的飛機全部控制在地面，空中的航班落地後不再執行航班。

東航失事飛機的首個黑盒（又稱「黑匣子」）於3月23日尋獲，為駕駛艙語音記錄器（CVR），目前在美國實驗室進行解譯；第二個黑盒則於3月27日尋獲，為數據記錄器（FDR）。客機失事原因目前還未公布。