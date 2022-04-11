東航MU5735空難｜傳失事原因鎖定副駕駛　民航局闢謠：未能下結論

3月21日，東方航空MU5735航班在廣西梧州境內墜毀，機上132人全部罹難。

近期，網上傳出「黑盒數據已出爐」等各種傳言。今日（11日），民航局舉行發布會，航空安全辦公室副主任吳世傑表示，「3.21」事故仍在調查當中，尚未能就事故原因和性質下結論。



吳世傑表示，民航日常安全管理，十分關注包括飛行員在內的空勤人員的思想狀況和心理狀況，這是民航安全管理工作的重要內容和方法。民航系統在常態化安全檢查的基礎上，會不定期開展安全整頓，涉及包括空勤人員隊伍穩定、思想穩定的相關內容。

「3.21」事故發生後，對民航一線從業人員的心理和情緒產生一定衝擊，部分員工情緒波動，尤其是部分年輕空勤人員出現應激心理反應，情緒較低落。

全國民航安全電視電話會議專門提出要求，主動採取措施，幫助飛行員、乘務員和安全員紓解心理壓力，各航空公司已第一時間開展相關工作，落實各項運行安全保障措施，確保空勤人員保持穩定、積極的思想狀況和心理狀態，全身心投入飛行安全工作。目前，該工作取得很好的成效，全行業空勤隊伍總體穩定，完全能夠擔當確保航空飛行安全的重任。

近日，民航局發現境內外網絡上出現關於「從東航公安系統上層的信息釋放，東航失事原因鎖定副駕駛」、「黑盒數據已經出來」、「民航局安全辦下發緊急通知，要求對執飛航班飛行人員進行航醫心理健康監測」等種種謠言。

吳世傑指出，上述謠言假借政府部門、公安機關之名發布虛假信息，嚴重誤導社會公眾認知，干擾事故調查工作，已涉嫌違法，有關部門正配合公安機關開展調查，將依法追究造謠者法律責任。目前，「3.21」事故仍處於調查階段，民航局將盡全力盡快查明事故原因，依法依程序發布有關信息。