學術期刊平台「知網」續訂費漲至近千萬　中科院停用：不堪重負

內地著名學術期刊平台「中國知網」（CNKI）再一次陷入輿論風波。近日，一則中科院因近千萬的續訂費用不堪重負停用中國知網資料庫的消息在社交網流傳。



網傳消息指，疑似中科院文獻信息中心於4月8日發布通知稱，同方知網（北京）技術有限公司暫停中科院對CNKI資料庫的使用權限，即日起，將無法正常下載CNKI科技類期刊和博碩士學位論文數據。通知中還提到，2021年中科院集團中國知網資料庫訂購總費用已達到千萬級別，「高昂的訂購費用已成為中科院集團資源引進中的『巨無霸』。」

關於停用的原因，通知表示，中科院與同方知網公司就費用、訂購模式展開積極討論，但在多輪艱苦談判後，中國知網資料庫依然堅持近千萬的續訂費用，並且在成員數量、單家價格等方面條件相當苛刻。

通知稱，根據上述情況，中科院文獻情報中心正考慮通過維普期刊資料庫和萬方學位論文資料庫對CNKI資料庫形成替代保障。

4月17日，內媒《紅星新聞》致電中科院文獻情報中心，未獲回覆，但該傳媒從多位中科院內部人士處證實了此事。中科院某理工科研究所的一位內部人士表示，4月15日，他所在的研究所發送電郵通知停止續訂中國知網資料庫，其中就提到了資料庫價格太高的問題。

據上述內部人士提供的截圖，署名為「科技與平台處」的部門在電郵中稱：「由於CNKI數據庫價格連年上漲，全院開通費用已近千萬，超出院文獻購置經費預算承受能力，文獻情報中心與其供應商——同方知網（北京）技術有限公司未能就2022年全院開通方案達成一致。」可以看出，該電郵與網傳圖片中的內容大致相同。

另一位中科院內部人士表示，4月13日，學會期刊與文獻部發布了「關於CNKI中文數據庫暫停使用的情況說明」，其中提到：「現接院文獻情報中心通知，由於與CNKI在價格談判方面存在較大爭議，可能於近期暫停使用。」電郵還附上解決方案，希望大家投票選擇，一個是由院裡承擔費用使用萬方和維普資料庫替代CNKI，另一個則是由各研究所自主承擔經費，繼續訂購CNKI資料庫。

還有中科院內部人士表示，「全院對CNKI數據庫的訪問只持續到4月20日，之後僅對參團訂購的研究所開通。」

報道指，中科院並不是第一所因高昂費用問題宣布暫停使用中國知網的學術研究機構。據不完全統計，由於知網的使用費連年上漲，近10年間，至少有6間高等院校公開表示對知網的漲價行為「不堪重負」，其中包括北京大學。

報道稱知網在1999年獲得當局政策的大力支持，得到了眾多高等院校和科研機構的鼎力相助，隨後慢慢崛起。作為國內知名度與論文載量均排在前列的中文資料庫，中國知網從建立至今，一直都位居國內各大高校圖書館的資料庫選擇前列。如今卻因為近千萬元的訂購費用，導致高等院校和學術研究機構不堪重負，連中科院都宣布暫停使用，轉向其他資料庫平台，一時間引起不少關注和熱議。