病毒共存論｜張文宏被舉報抄襲　復旦大學：不規範但不是學術不端

因「與病毒共存」論遭網絡圍攻的復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，前不久被網友舉報論文抄襲，復旦大學由此啟動調查。該大學研究生院最新通報指，張文宏論文符合要求。



8月23日，復旦大學研究生院官方公布對張文宏論文的調查結果。

通報指，校學術規範委員會依據2017年《復旦大學學術規範實施條例（試行）》的有關程序開展調查核實工作，根據原上海醫科大學1999年1月修訂的《科研型博士研究生培養工作細則》，認定張文宏博士學位論文符合當年博士學位論文的要求，附錄綜述部分存在寫作不規範，不影響博士學位論文的科研成果和學術水平，不構成學術不端或學術不當行為。

此前8月14日，有網友舉報張文宏在復旦大學的博士論文涉嫌抄襲，與齊魯理工學院的黃海南教授在1998年發表的一篇學術論文存在大量重合。舉報稱，對比兩篇論文，在張文宏論文綜述部分與黃海南的論文正文存在重合，重合字數約3000字。

被舉報論文抄襲的張文宏當時正因發表「與病毒共存」的言論遭到網絡圍攻。7月29日凌晨，張文宏在微博上說「世界上大多數病毒學家都認可這（新冠病毒）是一個常駐病毒，世界要學會與這個病毒共存」。

該言論被一些網友解讀是散播「投降主義」，甚至上升到「反動學術權威」、「漢奸」等辱罵。8月18日晚，張文宏現身微博回應，除回顧近況，透露自己每日忙於疫情診治和研究之外，張文宏還特別提到，「我們國家採取的抗疫策略是目前最適合我們自己的策略。」