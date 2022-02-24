上海女學生曝為已婚教授墮胎　稱打造「學術後宮」校方作停職調查

上海中醫藥大學一名女學生近日自曝，為該校一名已婚教授墮胎，引發網絡關注。周四（24日），校方發布公告稱，已成立調查組，並暫停涉事教授工作，將根據調查結果依法依規對其進行進一步處理。



根據網傳內容顯示，上述女生出生於1997年，是上海中醫藥大學研究生二年級學生，2020年秋季入學成為涉事教授李某的學生，李某此後時常展現出自己對她的關心，並營造「婚姻不幸」的形象，致使二人逐漸發展成「男女朋友」關係。該女同學自曝於去年4月查出懷孕，並獨一一人前往醫院進行墮胎手術。

事件曝光後傳得沸沸揚揚，海中醫藥大學官方微信24日發布公告回應稱，收到有關反映該校附屬曙光醫院李某涉嫌違反師德師風的舉報，校方對此高度重視，並第一時間成立調查組，已啟動調查核實。

經校方研究決定，目前已暫停李某行政職務及醫療、教學、科研工作，下一步學校將按照相關規定，根據調查結果，依法依規處理。

公告發布後，上述女學生將此前相關網絡文章刪除，並回應稱，「本人絕對沒有接受任何物質上的好處，也不會接受任何私下和解。希望學校徹查該教授相關不當行為。」

據上海中醫藥大學官方平台顯示，李某，主任醫師，博士生導師，曙光醫院腫瘤科主任、中西醫結合腫瘤介入研究所所長；國家衛生計生突出貢獻中青年專家，該校「學術榮譽體系」講席教授；先後入選全國百名傑出青年中醫、國家中醫藥管理局重點學科帶頭人、上海市優秀學術帶頭人、上海領軍人才、上海市醫學領軍人才等。