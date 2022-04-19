美頻繁施壓中國譴責俄羅斯　秦剛：對穩定中美關係無益

針對當前俄烏衝突，美國一方面持續通過各種途徑打壓俄羅斯，另一方面也在藉此不斷施壓中國，迫使中國「選邊站隊」。對此，中國駐美大使秦剛再談中方立場。



4月18日，美國國務院召開記者會，有記者就再度向發言人普賴斯（Ned Price）提及有關「中國支持援助俄羅斯」這一議題。

普萊斯稱，中國一直在國際社會強調「國家主權」和「領土邊界」等問題，現在如果不對俄羅斯譴責，此前的幾十年就如同是一場表演或虛張聲勢罷了。

2022年4月13日，烏克蘭馬裏烏波爾東部，一座在戰鬥中被毀的建築，目前在頓涅茨克人民共和國的控制下。（AP）

隨後，他更表示，如果中國向俄羅斯提供武器和物資、幫助俄羅斯逃避制裁的話，將遭受到來自美國及其盟友夥伴發出的「猛烈重擊」。

同日，中國駐美大使秦剛在美國《國家利益》雜誌發表題為《烏克蘭危機之後》的署名文章。秦剛表示，中國過去是、將來也是獨立自主的大國，始終堅持從事情的是非曲直出發作出判斷、決定立場，不受任何外來壓力干擾。所謂中方事先知情俄方對烏軍事行動以及中方向俄方提供軍事援助都是虛假訊息；類似俄烏衝突的事件如果發生在其他地方、其他國家之間，中國也會持今天這樣的立場。

秦剛認為，更令人憂慮的是，當危機來臨時，仍然有人對中國揮舞制裁大棒，企圖逼迫中國放棄獨立自主的和平外交方針選邊站隊；有人炮製「中俄軸心論」，極其危險地曲解中俄關係，無端讓中國為烏克蘭危機負責；有人把台灣問題和烏克蘭危機聯繫起來，渲染台海衝突風險；有人不顧烏克蘭危機警示，在亞太地區製造隔閡、對立和不安全，企圖讓亞太重走歐洲的老路；這些言行對解決烏克蘭危機沒有任何好處，對穩定中美關係沒有任何好處；把中美俄、歐洲、亞太和世界「都拖下水」，對我們的子孫後代沒有任何好處。

針對美方的指責，中國國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校3月24日曾指，關於所謂「中方向俄提供軍事援助」完全是虛假訊息，中俄雙方均已作出澄清。他又指，美方近期在烏克蘭問題上一再散布針對中國的謠言，用心險惡、令人不齒，也讓國際社會看清了美方慣於造謠生事的真實面目。