中共二十大前瞻｜習近平指示「問計於民」　為史上首次

中共二十大進入倒計時，中共總書記習近平決定，就二十大報告起草工作「問計於民」。



官媒新華社報道，根據習近平指示精神，中共二十大相關工作網絡徵求意見自4月15日起正式啟動。這是中共歷史上第一次通過網絡就中共代表大會向全社會徵求意見和建議。相信也是中共首次就黨代會議題公開向普通民眾徵求意見。

新華社報道稱，開展中共二十大相關工作網絡徵求意見，充分彰顯了以習近平為核心的中共中央「發揚民主、集思廣益」的優良作風，是中共「堅持以人民為中心、尊重人民主體地位、走好群眾路線」的重要體現，是「發揮中國特色社會主義制度優勢、推進全過程人民民主的生動實踐」，是「適應網絡時代新要求、推進國家治理體系和治理能力現代化的有益探索」。

網絡徵求意見的內容主要包括8個方面：關於堅持和加強中共的全面領導、推進全面從嚴治黨；關於把握新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展；關於全面深化改革開放；關於積極發展全過程人民民主；關於推進全面依法治國；關於建設社會主義文化強國；關於保障和改善民生；關於加強生態文明建設。

新華社介紹，此次網絡徵求意見的時間為4月15日至5月16日。在此期間，中國民眾可通過人民日報社、新華社、中央廣播電視總台所屬官網等開設的專欄提出意見與建議。對收集的意見建議，有關部門將進行彙總整理和分析研究，為中共二十大相關工作提供參考。

2017年10月18日，習近平在中共十九大上作報告。（新華社）

此前，中共召開全國代表大會，主要通過黨內外高層徵求意見。譬如，2017年10月，新華社在《面向新時代的政治宣言和行動綱領——黨的十九大報告誕生記》一文中披露，報告起草工作從一開始，就對調研工作高度重視，並作出了專項部署。

2017年1月17日，中共中央向各省、自治區、直轄市黨委，中央各部委，國家機關各部委黨組（黨委），解放軍各大單位、中央軍委機關各部門黨委，各人民團體黨組發出通知，決定對中共十九大報告議題在黨內一定範圍內組織討論，廣泛徵求意見。同時，還將通過一定方式徵求黨外人士意見和建議。

截止到當年8月25日，各地區各部門各方面對中共十九大報告徵求意見稿的意見和建議按期全部返回，共計徵求4,700餘人的意見，收到書面反饋材料總計118份。中央領導和黨內老同志反饋意見33份。