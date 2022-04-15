中共20大 | 地方政治大戲的下半場

作為中共二十大的「前戲」，4月份起，中共將掀起地方換屆的「下半場」，料共計17省份將先後舉行地方黨代會，完成新一屆地方領導層的調整。

2021年10月25日，以新疆黨代會為起點，中共相繼完成了14個省市區的「換屆」，具體省份和新一屆黨委常委履新時間如下：

遼寧（2021年12月18日）

西藏（2021年11月30日）

雲南（2021年11月30日）

內蒙古（2021年11月30日）

福建（2021年11月29日）

河北（2021年11月29日）

湖南（2021年10月29日）

江蘇（2021年11月27日）

江西（2021年11月26日）

安徽（2021年11月1日）

山西（2021年10月29日）

河南（2021年10月29日）

廣西（2021年10月29日）

新疆（2021年10月25日）



而根據慣例，其餘17省市區的「換屆」料將在4月中旬至6月底完成。

根據對比，中共地方換屆的上、下半場構成與5年前的換屆基本一致。5年前的「上半場」同樣是以新疆為開始，以遼寧、雲南（本次雲南時序稍早）為結束，而「下半場」料依然會大體延續該時序，以貴州為開始，以湖北為結束。

不過，截至目前，貴州尚未最終公布第十三屆貴州省黨代會的具體召開時間。早在2021年12月初，貴州省第十二屆委員會第十次全體會議曾披露第十三次代表大會於2022年4月在貴陽召開。2017年貴州省黨代會是從4月16日開始的。

而作為「收尾」，湖北僅披露新一屆黨代會會在上半年舉行，其他省市區大體也是如此模糊描述。

地方黨代會是「管窺」未來五年地方政壇人事格局的窗口，同時也直接關乎中共二十大的人事安排。

一般而言，地方「換屆」，新任黨委書記、副書記料將提前鎖定中央委員會成員資格。

而更重要的是，地方黨政「一把手」的去留也將直接牽動更高層級的人事變化，比如陳全國去職新疆後，原廣東省長馬興瑞履新新疆黨委書記，料提前獲得中央政治局的「入場券」。

事實上，「下半場」17個省市區包括若干重量級「政治高地」，勢必引起外界的高度關注。

北京、天津、上海、重慶以及廣東，5个中央政治局委員兼掌的地方，都集中在「下半場」上演大戲。

當然，按照傳統，「大戲」亦未必會拖到地方黨代會召開，更重頭的戲碼恰恰是在黨代會之外——比如，5年前蔡奇的上位即是在2017年6月份北京黨代會之前。2017年5月27日，擔任北京市長近半年的蔡奇接替到齡賦閒的郭金龍，提前升任北京市委書記，隨後在2017年6月北京黨代會換屆時當選連任，更進而在10月份的中共十九大上「入局」。

而陳敏爾的上位則有所不同。2017年4月份，貴州率先換屆，陳敏爾當選連任貴州省委書記，其時他已任該職兩年，亦可以不動。不過，孰料隨後風雲突變，昔日政治明星、中央政治局委員兼重慶市委書記孫政才同年7月底突然落馬，陳敏爾則順勢北上，也提前鎖定了中央政治局的「入場券」。

與之情形相似，李鴻忠於更早之前令計劃落馬牽動孫春蘭「入京」的2016年9月便基本鎖定「入局」。李鴻忠2010年便已經是湖北「一把手」，到2016年離鄂北上，也算跨屆完成任期。2017年5月底天津黨代會，李鴻忠順利連任天津市委書記，自然不出意外，5個月後他得償所願躋身十九屆中央政治局委員。

至於當時上海市委書記韓正、廣東省委書記胡春華，他們都是在中共十九大後迎來自己的接班人的，情形與上述明確的提前佈局有所不同。

不論如何，4月至6月堪稱中共政治敏感季，不排除高層提前佈局上述地方人事的重磅安排。這兩天，中共政治局常委紛紛「出京」，習近平考察海南，李克強到了江西，趙樂際去了湖南，更早前栗戰書赴安徽調研，汪洋再循例去了新疆，在外界看來其中不乏對考察地方個別高級官員的用意。