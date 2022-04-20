「千萬」續訂費引熱議　中國知網發聲明稱：從未暫停中科院服務

內地著名學術期刊平台「中國知網」（CNKI） ，日前因網傳「中科院因近千萬的續訂費用不堪重負停用中國知網資料庫」的消息陷入輿論風波。

昨日（19日），中國知網發布聲明，稱與中科院文獻情報中心協商後，調整知網數據庫訂購模式的工作正在有序推進中，計劃在近期完成組團工作、簽署協議並啟動2022年度服務。



日前，《封面新聞》曾報道，中國知網近「千萬級別」的續訂費用及「苛刻」的續訂條件，中國科學院暫停使用中國知網服務。事件引發網絡熱議，有網友稱「天下人苦知網久矣」。

《人民日報》前日（18日）發表評論，稱「（中科院續訂）事件原委尚需起底，知網被指借『壟斷』地位漁利卻非新聞」。

中國知網在聲明中稱，長期以來，中國知網與中國科學院文獻情報中心緊密合作，共同致力於文獻信息保障服務。中國知網與中科院2021年度協議期滿後，為滿足科研人員和廣大師生的文獻獲取需求，中科院文獻情報中心與知網商定延長訂購服務至3月31日。

聲明指，在4月1日之後的過渡期間，知網延續了各項服務，未出現服務停止或中斷的情況。知網也將繼續向中科院所屬各院所提供正常服務，直至2022年度協議簽署並啟動服務。

《紅星新聞》報道稱，中科院並不是第一所因高昂費用問題宣布暫停使用中國知網的學術研究機構。據統計，由於知網的使用費連年上漲，近10年間，至少有6間高等院校公開表示對知網的漲價行為「不堪重負」，其中包括北京大學。

知網在1999年獲得當局政策的大力支持，得到了眾多高等院校和科研機構的鼎力相助，隨後慢慢崛起。作為國內知名度與論文載量均排在前列的中文資料庫，中國知網從建立至今，一直都位居國內各大高校圖書館的資料庫選擇前列。