湖南大學生求職時被HR斥垃圾　涉事公司：遭受網暴已辭退人事總監

湖南工商大學有學生在網上求職時，遭某公司的人力資源部「人事總監」指罵「垃垃圾終歸是垃圾」，前者隨即向求職平台投訴舉報。

4月12日，涉事公司負責人回應稱，涉事員工回覆求職者信息時的確不妥，事後已辭退處理。同時，他認為當事人在求職時亦有言語不當，公司事後因此遭受網暴。



《大象新聞》報道，由於臨近畢業，湖南工商大學的黃同學從3月起一直在網上找工作。3月26日，黃同學通過「BOSS直聘平台」私信聯繫上一名自稱是「領航中視國際」公司的人力資源部人事總監毛某。

微信聊天記錄截圖顯示，毛某了解黃同學就讀湖南工商大學後，認為對方所在的學校「不靠譜」，並稱其公司就是黃同學學校的實習實訓基地。黃同學反駁後，毛某直罵「垃圾終歸是垃圾」。

黃同學稱，至今未明對方為何要辱罵自己，「可能是我回覆反駁了他的一些話，所以才對我有這麼大的惡意」。他投訴後，平台官方客服致歉，並立即關停相關職位招聘，「希望用人企業不要再夾雜私人情緒，這也是對應聘者的一種尊重」。

《九派新聞》報道，涉事公司負責人李先生稱，求職者是主動聯繫人力資源部諮詢職位，毛某與對方溝通時，自認為對方有冒犯，然後才說了學校「不靠譜」的玩笑，並非惡意，「到後邊對方回覆的文字裏，連續兩句話出現多個問號，明顯是有攻擊性的，帶節奏的，在這種情況下，HR就說了『一個未畢業的學生，找工作這麼犀利』」。

李先生稱，後續雙方在溝通中情緒都有波動，都說了過激的言論，毛某對求職者說「垃圾終歸是垃圾」後，對方亦回覆了一句「**東西」。

李先生指出，毛某提到該公司是湖南工商大學的實習實訓基地，是他的個人行為，並解釋人力資源部每個階段都會有招聘的需求，此舉是為了增加求職者的好感，是個人行為，與公司沒有任何關係。

他認為，黃同學在求職時言語不當，不禮貌在先，事件已對公司造成一定影響，部分網民以找工作為由攻擊公司，其本人亦遭遇電話、短訊騷擾，「有問題我們公司不迴避，包括我們現在也積極與對方院校保持溝通，看如何能把事件圓滿解決。如果報導只是截取了一部分，並沒有結合整個溝通的語境，這樣明顯是把網友帶偏了」。