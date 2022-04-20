疫情｜放任上海返回人員回家致多人受染等　江蘇多人防控不力受罰

新冠疫情期間，內地屢有人員因疫情防控不力而遭處理。江蘇省紀委監委昨日（19日）便通報4宗典型案例，涉及重點人員失管致疫情擴散、貽誤核酸檢測樣本送檢等問題。其中蘇州市有社區黨委書記放任上海返回人員回家，致多人被感染而被處分。



通報指，今年3月23日，蘇州市相城區元和街道莫陽社區在接到對上海返回人員李某的轉運通知後，未及時溝通對接，放任對方自行回家，也未採取上門查看、安裝門磁等必要管控措施，致使對方連續多日未做核酸檢測並隨意外出，直到26日被檢出陽性，造成多人被感染。3月31日，因對重點人員失管致疫情擴散問題，莫陽社區黨委書記、居委會主任楊惠志受到黨內嚴重警告、政務記大過處分，其他責任人員受到相應處理。

另外，淮安市洪澤區三河鎮趙集村村務監督委員會主任趙恩思作為該村疫情防控工作人員，違反淮安市通告規定，對自己經營的棋牌室未予關閉，多次接納村民聚集打牌並收取場地費。3月18日，趙發現由其負責居家健康監測的仲某某到自家的棋牌室打麻將，不僅沒有制止，反而一起參與，造成惡劣影響。4月2日，因帶頭違反公共場所疫情防控規定問題，趙受到黨內嚴重警告處分，被責令辭去村務監督委員會主任職務。

而根據醫療機構新冠病毒核酸檢測相關規定，核酸樣本應在2至4小時內送檢，24小時內無法檢測的樣本應置於－70℃或以下專用設備保存，可是如皋市丁堰鎮衛生院院長姚建華2月與分管副院長、檢驗科科長共同商議，決定只在每日15時將核酸樣本送檢一次，對當日14時30分以後採集的核酸樣本，僅保管在本院無專用設備的化驗室內，直至次日15時才送檢，使部分樣本在衛生院保存嚴重超時，部分甚至超過24小時，造成樣本失真等風險隱患。3月23日，因違反規定貽誤核酸檢測樣本送檢工作問題，姚受到政務警告處分，其他責任人員受到相應處理。

最後，徐州市在3月15日發通告要求養老院、福利院實行封閉管理，可銅山區養老服務中心、康翔護理康復中心未嚴格落實規定，工作人員隨意進出，作為區民政局分管養老服務工作的副局長，宋新對養老機構防疫工作指導不力、巡查不細，未發現相關問題，給疫情防控工作造成風險隱患，因而於3月25日受到政務警告處分。