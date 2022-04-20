天舟三號貨運飛船繞飛至天和核心艙前向端口　完成自動交會對接

4月20日清晨5時02分，中國天舟三號貨運飛船從中國太空站天和核心艙後向端口分離，繞飛至前向端口，並於9時06分完成自動交會對接。



據微信公號「中國航天科技集團」報道，中國太空站工程使用的太空站各艙段、載人飛船、貨運飛船、中繼衛星及發射這些航天器所使用的長征系列運載火箭均由中國航天科技集團有限公司研製，工程其他分系統也有航天科技集團所屬相關單位參與。

目前，中國太空站天和核心艙和天舟三號組合體狀態良好，後續將迎接天舟四號貨運飛船、神舟十四號載人飛船和問天實驗艙的到訪。

有關中國太空站建造進展，中國載人航天工程辦公室主任郝淳4月17日曾表示，今年完成太空站在軌建造以後，工程將轉入為期十年以上的應用與發展階段。初步計劃是每年發射兩艘載人飛船和兩艘貨運飛船。航天員要長期在軌駐留，開展科學實驗和技術試驗，並對太空站進行照料和維護。

為進一步提升工程的綜合能力和技術水平，中國還將研製新一代載人運載火箭和新一代載人飛船，其中，新一代載人運載火箭和新一代載人飛船的返回艙都可以實現可重複使用。新一代載人飛船綜合能力也得到了大幅提升，可以搭載7名航天員，另外它的上行和下行載荷能力也得到大幅度提高。同時，還在考慮研發空間站的擴展艙段，為進一步支持在軌科學實驗和為航天員的工作和生活創造更好的條件。

另外，中國太空站這十年以上的應用與發展階段還將利用太空站艙內安排的科學實驗櫃和艙外大型載荷設施，開展更大規模的太空研究實驗和新技術試驗。主要涉及太空生命科學與人體研究、微重力物理科學、太空天文與地球科學、航天新技術等眾多領域。