上海疫情｜副市長視察民宅照片曝光　桌上及雪櫃堆滿食物引質疑

上海疫情持續，據網絡流傳的照片，上海副市長陳通4月19日前往社區視察物資供應時，一户民宅的桌上及冰箱堆滿大量食物，加上他視察時雙手一直隱藏在袖子裏，引發大批網民質疑這是「擺拍」及懼怕染疫。



兼任上海市疫情防控領導小組「生活物資保障專班」負責人的陳通，19日前往上海市寶山區的「遠景佳苑」小區視察。根據網絡流傳的照片，陳通等官員當時身着淺藍色防護服及佩戴N95口罩，進入「遠景佳苑」一户民宅視察，還特地打開屋主家裏的超大型冰箱查看，只見冰箱裏堆滿了各種食物及蔬果。

不但如此，連屋內另一角的餐桌上，也堆滿了各式各樣的食品。

除了堆滿食物的畫面引起熱議外，陳通的動作也引起爭議。在照片中，陳通的雙手始終隱藏在袖內，袖口只見兩團白色的消毒布，連他打開屋主的冰箱門也是隔着袖子，看不到手。

這幾張照片引發了不少網友的強烈質疑。其中最多的質疑在於為什麼陳通視察的這户人家有這麼多食物，而其他許多上海人家裏的食物卻十分匱乏？進而懷疑這似乎是事先安排的「擺拍」畫面；還有人說，這户人家冰箱裏的食物「塞得比我家過年還多」。

另有不少網友則對陳通雙手始終藏在袖子裏表示質疑，指這是「極度嫌棄嗎」；有人則認為，高官既然這麼懼怕染疫，那為什麼還要出來調研呢？還有人說，「下社區的這德性樣子，連普通義工都不如」。

上海封城以來，2,500萬人的生活物資供應成為大難題。網上、微博、微信朋友圈不時有上海民眾抱怨買菜難、生活物資緊缺、菜價昂貴等。