上海疫情｜昨錄18495本地個案再增8死　官方：死因均基礎疾病所致

上海市昨日（20日）新增18495宗新冠肺炎本地個案，包括2634宗確診個案和15861宗無症狀感染者，另新增8宗本土死亡個案。

上海市新聞辦今日（21日）上午舉行疫情記者會，會上介紹，新增死亡個案平均年齡77.5歲，最大年齡93歲，直接死因均為基礎疾病所致。



市衛生健康委一級巡視員吳乾渝介紹，截至昨晚24時，有139宗重型患者、20宗危重型患者在定點醫療機構接受治療。有基礎性疾病的陽性感染者，尤其是老年人，出現重症的風險高。在治療過程中，要特別加強監測預警，同時及早干預，防止輕症轉重症。

新增本地死亡個案方面，8名患者合併有晚期惡性腫瘤、嚴重心血管疾病（冠心病，高血壓3級等）、神經系統疾病（腦出血、腦梗等）、尿毒症等。其中2人曾接種新冠疫苗，其餘未接種。患者入院後，病情加重，經搶救無效死亡；死亡的直接原因均為基礎疾病所致。

此外，昨日出院出艙人數20297宗，出院出艙人員較多，吳乾渝強調，相關人員是在定點醫院和方艙醫院連續2次核酸檢測結果陰性（採樣時間至少間隔24小時），是符合出院和出艙標準的，並請屬地社區做好接返工作，不允許自行設置進小區條件。

上海市新聞辦上午舉行疫情記者會。（影片截圖）

另針對疫情期間孕產婦的診療服務是否正常、如何保證陽性孕產婦的安全等，吳乾渝表示，在國家衛健委指導下，上海制定了疫情期間孕產婦醫療服務保障工作方案，對孕產婦的就診流程作了明確規定；目前全市各助產醫療機構的門診、急診照常開診，總體運行平穩。對於不能排除感染但需要緊急救治或入院治療的臨產或危重孕婦，助產醫療機構將孕婦收治在緩衝區、隔離病房或隔離產房，在積極搶救的同時開展快速核酸檢測和抗原檢測。遇到陽性感染者，採取快封、快篩、快消、快解等措施確保及時恢復開診。

對陽性感染者的孕產婦救治，當局已安排市公衛中心和華山北院、仁濟南院、浦東醫院作為「1+3」定點收治機構，並抽調復旦大學婦產科醫院、第一婦嬰保健院、國際和平婦幼保健院的60名產科醫護人員進駐。

就郵政速遞行業的情況，市郵政管理局副局長余洪偉介紹，當局在做好疫情防控的前提下，推動郵政速遞行業有序恢復運營，鼓勵符合條件的郵遞員和速遞員走出小區；目前全行業有保供、寄遞等一線在崗人員近1萬人，累計有4000多名因小區封控等原因還未返崗的速遞員積極投身到社區義工服務中，全行業日均保供應運輸車輛近1300輛，每日運送生活物資達6000噸，累計運送藥品1221箱，惠及23480戶居民。4月1日至19日，全行業參與保供應運輸車輛累計約2.4萬輛次，運送生活物資累計約13.5萬噸。

而崇明區副區長張秩通表示，崇明已有90%的村居位於防範區內，但不能讓防範區變成放飛區。為此，崇明採取了一系列的管控措施。