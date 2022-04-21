疫情｜內地昨增1.9萬宗本土感染　上海再增8死其中6人未接種疫苗

國家衛健委公布，內地昨日（20日）新增19382宗本土感染，包括2830宗確診個案及16552宗無症狀感染；另增8宗死亡病例，均來自上海。



新增的本地確診個案中，上海佔2634宗，其次為吉林95宗，黑龍江42宗，江西14宗，其餘個案分布於江蘇、廣東、浙江等14省。

在無症狀感染者方面，內地新增16552宗本土感染，其中上海佔15861宗，吉林261宗，江蘇111宗，其餘分布於河北、浙江、江西等17省。

同日，內地新增11宗境外輸入病例，包括廣西5宗，福建3宗，上海、廣東、雲南各1宗；另增65宗境外輸入無症狀感染者。

上海市衛健委公布，昨日有8名本地個案患者死亡，平均年齡77.5歲，最大年齡93歲。 8位患者合併有晚期惡性腫瘤、嚴重心血管疾病（冠心病，高血壓3級等）、神經系統疾病（腦出血、腦梗、認知功能障礙）、尿毒症等。



其中2人曾接種過新冠疫苗，其餘未接種疫苗。8人入院後病情加重，經搶救無效死亡，直接死亡原因均為基礎疾病所致。

截至目前，內地現有確診病例31421宗，累計報告確診病例193953宗，4663人病亡。