博鰲亞洲論壇｜習近平：中國改革開放的信心和意志都不會動搖

博鰲亞洲論壇2022年年會開幕式今日（21日）上午在海南博鰲舉行，國家主席習近平以視像形式發表主旨演講。



演講題為《攜手迎接挑戰，合作開創未來》，習近平表示，當下，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開，給人類提出了必須嚴肅對待的挑戰。而衝出迷霧走向光明，最強大的力量是同心合力，最有效的方法是和衷共濟，過去兩年多來，國際社會為應對新冠肺炎疫情挑戰、推動世界經濟復甦發展作出了艱苦努力，困難和挑戰進一步表明人類是休戚與共的命運共同體，各國要順應和平、發展、合作、共贏的時代潮流，向著構建人類命運共同體的正確方向，攜手迎接挑戰、合作開創未來。

習近平指，要共同守護人類生命健康，堅持疫苗作為全球公共產品的屬性，確保疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性，並提到中國已向120多個國家和國際組織提供超過21億劑疫苗，將繼續向非洲、東盟分別援助6億劑、1.5億劑疫苗，為彌合「免疫鴻溝」作出積極努力；要共同促進經濟復甦，堅持建設開放型世界經濟，加強宏觀政策協調，維護全球產業鏈供應鏈穩定，促進全球平衡、協調、包容發展，並堅持以人民為中心，把促進發展、保障民生置於突出位置，圍繞減貧、糧食安全、發展籌資、工業化等重點領域推進務實合作，著力解決發展不平衡不充分問題，穩步推進全球發展倡議落地落實。

還要共同維護世界和平安寧，習近平指，冷戰思維只會破壞全球和平框架，霸權主義和強權政治只會危害世界和平，集團對抗只會加劇21世紀安全挑戰，中方願提出全球安全倡議：堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，共同維護世界和平和安全；堅持尊重各國主權、領土完整，不干涉別國內政，尊重各國人民自主選擇的發展道路和社會制度；堅持遵守聯合國憲章宗旨和原則，摒棄冷戰思維，反對單邊主義，不搞集團政治和陣營對抗；堅持通過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭端，支持一切有利於和平解決危機的努力，不能搞雙重標準，反對濫用單邊制裁和「長臂管轄」等。

最後是要共同應對全球治理挑戰，習近平指，世界各國乘坐在一條命運與共的大船上，要穿越驚濤駭浪、駛向光明未來，必須同舟共濟，企圖把誰扔下大海都是不可接受的，國際社會發展到今天已經成為一部複雜精巧、有機一體的機器，拆掉一個零部件就會使整個機器運轉面臨嚴重困難，被拆的人會受損，拆的人也會受損。

習近平進一步稱，亞洲好世界才能更好，要繼續把亞洲發展好、建設好，展現亞洲的韌性、智慧、力量，打造世界的和平穩定錨、增長動力源、合作新高地。而中國經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣、長期向好的基本面不會改變，將為世界經濟企穩復甦提供強大動能，為各國提供更廣闊的市場機會。

習近平強調，論世界發生什麼樣的變化，中國改革開放的信心和意志都不會動搖。中國將始終不渝堅持走和平發展道路，始終做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。