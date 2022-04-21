東航MU5735空難｜專家解讀初步報告　後續黑盒數據仍是調查難點

東方航空MU5735航班3月21日在廣西梧州境內墜毀，機上123名乘客、9名機組人員全部遇難。對於昨日（20日）中國民航局發布的《「3·21」東航MU5735航空器飛行事故調查初步報告》，《航空知識》主編、北京航空航天大學航空專家王亞男表示，其主要是已經公開的事實信息的匯總，以便進行下一步深入調查等。他並提到，雷達最後記錄的信息值得注意。



王亞男表示，一般民航事故調查會持續很長時間，在一個月內給到的初步調查報告，往往不涉及事故原因的推測分析和結論性的意見，因考慮到調查的嚴肅性，這還為時尚早，故目前報告都是已確認的事實。不過對於後續調查而言，初步調查報告還是很有價值，這在於以文件報告的形式對過去的事實信息進行了確認，表明這些事實背後都有一個確認的過程。

一個值得注意的點是，雷達最後一次記錄的飛機信息為標準氣壓高度3380米，地速1010千米/小時，王亞男稱這是極為反常，遠遠脫離了巡航高度，在4分鐘內下降逾5000米，且速度上也比正常巡航速度快逾200公里，如果考慮到飛機俯衝姿態，實際速度可能還要更大，表明飛機處於一個十分危險的狀態。

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對於後續調查，王亞男認為，一方面會集中在機組人員上，如履歷和社會關係等；另一方面則是殘骸分析，按照目前的調查，飛機檢修情況等均未發現故障，下一步要看從已經找到的殘骸中是否能發現一些故障跡象，如此一來便可以把調查重新引導至一些重要的方向上，如根據殘骸推導是技術還是機組人員環境的問題等。而初步調查報告提到，技術調查組將繼續深入開展必要的實驗驗證等調查工作，王介紹，實驗驗證一般是在掌握了大量證據，調查傾向於某一個結論後，用實驗的方式來驗證調查推測，例如飛機發動機故障，就在模擬機上設置故障狀態，來還原事故原貌，這猶如刑偵實驗，屬事故調查十分重要的一環。

王亞男進一步表示，下一步的調查難點可能仍是黑盒的數據記錄，目前民航部門一直未公佈相關修復和還原的進展信息，這背後可能是恢復工作比較艱難。而數據損壞後，很難確定恢復的比例，也不好確定恢復的數據究竟在多大程度上能支撐後續調查工作。他建議，可以對黑盒設置一個激活裝置，當飛機高度發生劇烈變化或發生故障時，能夠激活雲端機制，迅速將數據信息傳遞。