疫情｜人民日報：香港防疫不可大意　堅持動態清零是通關必要條件

本港第五波疫情已連續多日維持三位數增長，持續了三個半月的社交距離措施亦於今日（21日）起逐步放寬。官媒《人民日報》發表評論文章指，香港疫情防控態勢向好，要珍惜成果不可大意，還強調堅持「動態清零」是香港和內地通關的必要條件。



人民日報指，中央援港抗疫，充分體現內地與香港的骨肉親情，充分體現了中央的關懷，充分彰顯出「一國兩制」的制度優勢。（視覺中國）

文章指，香港第五波疫情逐步受控，新增確診個案連續回落。 穩控疫情絕非「自然而然」發生，更不是所謂「與病毒共存」的「躺平」帶來的，而是中央政府全力支援、香港特區政府負起主體責任、香港社會各界團結一心，共同打響疫情防控阻擊戰的結果。

文章稱，香港抗疫現實證明了，只有始終堅持「人民至上、生命至上」理念，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，才能盡快遏制疫情擴散蔓延勢頭，最大限度保護人民生命安全和身體健康。

人民日報表示，堅持「動態清零」是當前最為符合香港實際的策略選擇。（歐嘉樂攝）

文章指，香港疫情防控態勢向好，但不能有半分大意，堅持「動態清零」，是當前抗擊疫情最為科學、有效、經濟，最為符合香港實際的策略選擇。文章引用香港紫荊研究院訪問數據指，隨機受訪的1063名香港市民中，有67.9%受訪者認為堅持「動態清零」更符合香港社會整體利益。

文章強調，堅持「動態清零」是香港和內地通關的必要條件，香港抗疫不是一城一地之事，也是全國疫情防控大局的組成部分。特區政府要以投身抗疫的實際行動和成效，不辜負中央援港抗疫的深切關懷，以及市民的殷切期盼。