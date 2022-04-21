為不發年終獎？小紅書被曝裁員20%　波及大量應屆生、試用期員工

繼京東、bilibili、百度等公司被曝裁員後，內地互聯網裁員潮還影響到社交平台小紅書。有被裁員工爆料指，上班當日被公司通知是「last day」，且沒有任何溝通空間。



據新浪科技報道，有小紅書被裁員工在社交平台上稱，今次整體裁員20%，且各部門都有受到影響，波及的應屆生和試用期員工較多，北京、上海公司均有員工被裁。

至於賠償方面，上述員工表示，將採取「N+1」賠償方式，「N」是指被僱者在公司的工作年限，每滿一年可補償1個月工資，「+1」則是指無過失性辭退中規定的1個月工資。

據了解，小紅書一般每年4月底發績效年終獎，而今次被裁員工則無法獲得。

一位被裁的員工稱，自己被要求4月29日離職，「擺明了就是不想在4月30日發年終獎，而所謂的賠償方案本來就應該包含年終獎。」還有被裁員工說，「20日下午被領導和HR直接談離職，根本沒有約時間，只是通知，沒有任何溝通空間。」

有接近小紅書的人士透露，此次並非大幅裁員，而是公司例行年度考核優化，給予員工緩衝期。也有說法認為，這是正常的盤點優化，屬於末尾淘汰、去肥增瘦。

對於裁員的消息，小紅書官方暫未作出回應。