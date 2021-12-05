「小紅書」App被曝推送未成年人暴露照　更包含大量性騷擾留言

內地一款社交應用程式「小紅書」近年吸引年輕人分享生活見聞，但日前有傳媒披露，該平台有不少未成年人暴露私隱的影片和照片，App更以此為賣點推送，而相關帖文下方更有不少成年人發表性騷擾留言。



今年9月，成都的小學生家長蔣先生在「小紅書」上搜尋「親子樂園」時發現，這個App不時給自己推送含有大量未成年人生活的短影片。起初蔣先生以為是平台推薦了一些青少年用戶的體驗，但愈來愈多明顯洩露未成年人身體私隱的影片被推送過來，讓蔣先生感到擔憂。

據官媒央視報道，這些影片的拍攝者都是未成年人本人，拿手機自拍時鏡頭直接對準了自己的私隱部位。在一個短影片中，位置坐標顯示為深圳，該短影片下方加注了「深圳校服」字樣。而這條長約1分鐘的短影片內容是尾隨一名身穿校服的女學生一路走過教室，最終進入了女廁所。影片提供的「彈幕功能」中，有人留言問「這是哪所學校的校服」，還有人要求發布者「介紹一下」。

報道指，該App大量以未成年人為主角的短影片中，不時還夾有網絡游戲介紹的短影片。有名為「游戲解說」的影片帳號，在一則游戲介紹短影片中，直接用女性角色裸露的身體作為封面，片中還標註了「不穿衣服跳舞」的解說字幕。

在一個未成年人拍攝介紹自己正在寫作業的短影片下方有29條評論，其中有人留言「妹妹，喜歡大叔嗎？」還有人留言「交個朋友」、「處對象嗎？」，還有人問這位未成年人的聯繫方式。

除了存在未成年人私隱被洩露的問題，一些小學生也成為「小紅書」平台入駐商家的「帶貨主播」。在該平台一個名為「酥一一」的用戶中，一名身穿某小學校服的女生面對鏡頭介紹一款內衣的使用感受。

對於上述問題，「小紅書」工作人員表示由於短影片數量多，造成了審核的漏洞。有法律學者指出，在短影片受眾不斷增加的背景下，網絡平台應該嚴格履行法律，切實保護未成年人權益。平台應當嚴格落實未成年人保護法的規定，對涉及未成年人內容的短視頻進行專門分類管理，不能放任其帳號與成年人帳號混雜在一起，更不應該主動推薦給陌生用戶。