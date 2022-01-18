上海疫情｜小紅書用戶分享家居檢疫「攻略」　遊景點外出堂食惹議

上海對入境人員採取「14+7」管理措施，但有境外輸入無症狀感染者，在7天居家健康監測 （家居檢疫）期間到過市內多個人流密集場所，導致病毒擴散。

與此同時，有網民反映不少博主在內地社交平台「小紅書」上分享如何在7天健康監測期間遊玩上海的「攻略」，其中不乏外出堂食、遊覽景點等內容。



在小紅書上搜索「上海 +7」、 「上海隔離攻略」等關鍵詞，就能發現有大量用戶分享回國隔離流程、如何挑選設施良好的隔離酒店的經驗等等。

值得注意的是，有部分用戶實則是分享「逃疫攻略」，例如在入境14天期滿後，可以隱瞞實際目的地，在上海過渡成綠碼後再回到實際居住地；在7天健康監測期間，入境人員會被賦予黃色健康碼，並聲稱只需申請一個國家健康碼（綠色），就能「黃碼變綠碼」，自由出入。

對於7天健康監測期的安排，有博主甚至直言「上海+7比較寬鬆，可以出門在非人群聚集地走動，我的酒店就在外灘附近，每天吃完飯去外灘散個步」。而被問及7天健康監測期是否可以隨意出入時，有不少博主稱「+7健康監測是可以自由活動的」、「（家人）可以陪同，（外面）可以逛，還要低調點」。

除此之外，有酒店亦自薦為「+7 神仙酒店」，在明知住客是需要受監測的情況下，仍然宣稱酒店離景點近，方便住客外出散步。

上述的「外出攻略」 已無法在小紅書上搜索到。1月14日，小紅書發文回應稱，所謂的類似隔離攻略實為謠言，平台用戶分享的隔離期內容主要為隔離酒店預訂經驗，部分涉嫌違反防疫要求的內容及用戶平台已經予以處理。

目前，上海對入境人員採取「14+7」（即14天隔離+7天居家健康監測）的管理措施，並在此基礎上進一步加強入境人員居家健康監測期間的管理，明確居家非必要不外出，盡量一人一食，與同住人保持一定距離。

因特殊情況確需外出，必須嚴格落實「六個不得」，包括不得乘坐公共交通工具，不得參加人群聚集活動，不得前往超市等人群密集場所等要求。違規者將被依法依規採取嚴肅懲戒措施，並追究法律責任、進行失信懲戒、曝光違規行為。