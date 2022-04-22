小紅書20%員工「畢業」？　官方澄清裁員9%：正常人員汰換

繼京東、bilibili、百度等公司被曝裁員後，網傳內地互聯網裁員潮還影響到社交平台小紅書。有被裁員工爆料指，上班當日被公司通知是「last day」，且沒有任何溝通空間。針對傳言，小紅書官方回應指出，是正常人員汰換且辭退員工，約占員工總數的9%左右，強調非外界傳言的20%。



小紅書營運企業——（行吟信息科技有限公司）回應表示，網傳「整體性裁員」實為正常的人員汰換。此次因績效不合格進行協商解除勞動關係的員工約占員工總數的9%左右，非外界傳言的20%，並會根據勞動法等相關法規與辭退員工協商解除勞動關係，目前小紅書員工數量與業務發展情況總體穩定。

據新浪科技報道，有小紅書被裁員工在社交平台上稱，今次整體裁員20%，且各部門都有受到影響，波及的應屆生和試用期員工較多，北京、上海公司均有員工被裁。

至於賠償方面，上述員工表示，將採取「N+1」賠償方式，「N」是指被僱者在公司的工作年限，每滿一年可補償1個月工資，「+1」則是指無過失性辭退中規定的1個月工資。

據了解，小紅書一般每年4月底發績效年終獎，而今次被裁員工則無法獲得。一位被裁的員工稱，自己被要求4月29日離職，「擺明了就是不想在4月30日發年終獎，而所謂的賠償方案本來就應該包含年終獎。

小紅書官方回應則指出。對於辭退的員工，公司正妥善開展協商工作，進行一對一溝通，根據勞動法等相關法規與其協商解除勞動關係，給付N+1經濟賠償，並做好員工權益保障相關工作。

近日，內地多間互聯網企業和電商如騰訊﹑阿里巴巴﹑京東等，爆出裁員潮，但網絡上竟傳出京東和 bilibili將裁員美化成「畢業」，收到的「裁員信」，也被美化成「畢業通知」。