疫情｜吉林：社會面清零不意味著風險清零　防控形勢依然嚴峻

吉林省4月14日宣布全省實現社會面清零8天後，周五（22日），吉林省疫情防控工作新聞發布會上介紹，社會面清零不意味著風險清零，反彈風險始終存在。



省委宣傳部常務副部長張寶宗在會上介紹，國內權威疾控專業機構研究表明，Omicron病毒變異株傳播速度快，隱匿性強，感染者體內病毒經過1至2天的複制後開始排毒，即核酸檢測陽性，並持續排毒7至12天，一些感染者潛伏期過長，防疫難度大，鞏固拓展社會面清零成果任務極其艱鉅。他強調，社會面清零不意味著風險清零、隱患清零，反彈風險始終存在，防控形勢依然嚴峻。

當局未來將進一步提高檢測篩查覆蓋面，緊盯重點街道、涉疫小區、重點場所，高質量、嚴要求開展徹底的核酸檢測或重點人群檢測；有秩序組織核酸檢測，進一步細化、優化工作佈點、計劃安排、組織流程，確保檢測不落一人一戶；擴大流調溯源範圍，加快推進隔離轉運；對治愈出院患者轉運到康復驛站進行健康監測，以防一些癒後患者潛伏期過長造成新的感染和擴散；同步對居民區、樓道電梯、陽性感染者居住空間、快遞包裹集中存放點、城市保供物資、農資運輸車輛、公共交通工具、復工企業物料和工廠環境、冷鏈食品、入境物品、郵件快件等分類實施好消殺；對定點醫院、方艙醫院、集中隔離點的涉疫垃圾、醫療廢物做到及時消毒、日產日清、清運徹底，堅決避免環境傳人造成感染。

下一步並將動態調整「三區」設置，穩妥有序放開社會面管控措施。管控措施第一時間向社會公佈。封控區嚴格實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」，管控區繼續實行「足不出區、錯峰取物、嚴禁聚集」，防範區做到「足不出區、錯峰下樓、避免聚集」，確保萬無一失、絕對安全。