兩岸關係｜解放軍東部戰區聯合演練　台灣甫證實採購雄昇導彈

4月24日，解放軍東部戰區海軍組織航空兵、水面艦艇、潛艇等兵力聯合演練，官方披露相關畫面。據官媒央視報道，此次演練重點「加強指揮引導、預警監視、搜攻潛等實戰化訓練，預警機、反潛巡邏機等裝備悉數登場」。解放軍海軍航空兵某部部隊長劉闊表示，「體系練兵成效更明顯，部隊聯合作戰能力上了新台階。」

在台海局勢緊張時刻，解放軍東部戰區密集演練動態引發關注。

另據台灣聯合新聞網4月20日報道，台灣政府已證實，將採購國家中山科學研究院研發的雄昇地對地巡航導彈，號稱射程達到1,000至1,200公里。消息一公布，台灣就有軍事專家稱，雄昇導彈可以涵蓋解放軍東部戰區內絕大多數的陸海空軍與火箭軍基地。

按台灣軍事專家說法，雄昇導彈的射程可以覆蓋解放軍東部戰區所轄的江蘇、浙江、安徽、江西、福建與上海等6個省市，只有江蘇省北部不在範圍內。而在1000公里射程範圍內就有東部戰區火箭軍7個導彈旅的駐地，東部戰區空軍10個主要機場中的9個，可大幅增加台軍遲滯或癱瘓解放軍作戰節奏，讓解放軍無法輕易達成速戰速決的目標。

這位專家還說，近年來解放軍為防範台軍雄二E巡航導彈的威脅，已着手強化東南沿海的中低空防空戰力，當雄二E的射程大幅增加為1000公里時，就能使台軍在攻擊距台灣600公里至800公里範圍內的解放軍目標時，能在導彈飛行路徑上設計更多的轉折點來混淆解放軍，增加突穿解放軍防空火網的機率。