台灣官方確認採購雄昇導彈　專家：可覆蓋解放軍東部戰區

台灣官方近日證實，將採購台灣中山科學院研發的雄昇地對地巡航導彈，號稱射程達到1,000至1,200公里。有軍事專家稱，雄昇導彈可以涵蓋解放軍東部戰區內絕大多數的陸海空軍與火箭軍基地。



據中山科學研究院近日通報，4月20日、21日、22日，將在東部九鵬基地實施最大彈道高度「無限高」實彈發射，時間為晚上19時40分至晚上21時10分。依據過去慣例，台東發射的導彈為「靶彈」，屏東的才是實際測試的攔截導彈。

台媒推測這次試驗發射的導彈很可能就是雄昇導彈，但也有專家稱更像是天弓三增程型防空導彈。對此，中山科學院與台軍對此沒有回應。

日前，台當局防務部門送交立法機構的「防務部門應定期提交計劃各項完成計劃與困境」書面報告披露台造各型導彈將量產，包括陸基/海基型劍二導彈系統、天弓三型防空導彈、雄三超音速反艦導彈、雄二與雄昇導彈、萬劍彈等，「以因應解放軍威脅」。

台灣雄風三導彈。（台國防部門）

台當局不僅證實了「磐龍計劃」中的雄三反艦導彈將量產，還確認將會採購據傳最大射程能達到1,200公里的雄昇地對地巡航導彈，即增程型雄二E導彈。根據台當局，雄昇導彈分高爆、散撒兩種型式，前者可反制堅固指揮所及掩體，後者則用於破壞機場跑道。

報道稱，按中華戰略前瞻協會研究員揭仲的說法，雄昇導彈的射程可以覆蓋解放軍東部戰區所轄的江蘇、浙江、安徽、江西、福建與上海等6個省市，只有江蘇省北部不在範圍內。而在1,000公里射程範圍內就有東部戰區火箭軍7個導彈旅的駐地，東部戰區空軍10個主要機場中的9個，可大幅增加台軍遲滯或癱瘓解放軍作戰節奏，讓解放軍無法輕易達成速戰速決的目標。

揭仲還表示，近年來解放軍為防範台軍雄二E巡航飛彈的威脅，已着手強化東南沿海的中低空防空戰力，當雄二E的射程大幅增加為1,000公里時，就能使台軍在攻擊距台灣600公里至800公里範圍內的解放軍目標時，能在飛彈飛行路徑上設計更多的轉折點來混淆解放軍，增加突穿解放軍防空火網的機率。

另據台灣中央社21日消息，台中山科學院已經完成一處新型彈藥庫興建工程，具備抗炸等能力，這是台灣方面對原有固定陣地升級以及導彈機動化計劃的一部分。