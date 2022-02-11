台「天弓」導彈重要零件軍購弊案　廠商陸製膺品混充甚至淘寶有售

台灣立法院去年底通過的《海空戰力提升計畫採購特別條例》，總值2400億元（新台幣．下同），主要是採購各式導彈等8項台灣製造軍備，其中1800億元將由中科院發包給民間廠商，以落實「國防自主」。

惟據台灣傳媒披露，近來部署在台灣沿海，由中科院研發、專門追監解放軍軍機的地對空「天弓」導彈與導彈陣地等武器系統的重要零組件的標案竟有問題，一旦使用這些瑕疵零件，恐無法導電射出或引爆。



報道指，至少有3間長期承攬中科院標案的廠商，被質疑有圖利特定廠商之嫌。此外，該些廠商涉以中國大陸製的廉價膺品混充美國原廠正品，或從中國大陸進口瑕疵品再重新包裝，並打印軍規料號調包，部分零組件甚至在淘寶網上就能買到，價差高達百倍以上。

圖為天弓三型防空導彈。（聯合新聞網）

例如中科院招標的螺絲與過氯酸銨半成品採購案，幾乎都由新竹的豐益國際聯合公司拿下。合約要求業者需提供2年內生產的產品，每顆螺絲都用在導彈上看似合理，但開出的規格卻是20年前美軍規格版本，早已停用，其他廠商根本難以達標。

桃園地檢署日前已指揮調查局桃園市調處追查，依詐欺、偽造文書及違反《政府採購法》等罪，搜索並將相關負責人收押禁見，至於是否有漏網之魚，專案小組正深入追查。

對於弊案，中科院亦發表聲明，指採購驗收時發現承商不法行為即主動移送司法偵辦，並提告求償。此外，針對不肖廠商履約變造原廠證明，以大陸製品、膺品等不法行為，中科院將嚴格把關，同時建立與原廠聯繫確認機制，以防止類案再生。中科院並強調，由於在採購驗收時已發覺，即時啟動應變機制處理，故並未影響武器產製及各項專案任務推動。