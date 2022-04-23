上海封城《四月之聲》遭封殺　胡錫進：中國政府一邊刪帖一邊改進

撰文：蔡苡柔
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4月22日晚間，一個收集上海封城民間的各種聲音而製成的6分鐘短片《四月之聲》在內地網絡廣傳，該影片已在內地網絡全面下架，關鍵字亦無法查詢。

針對《四月之聲》遭下架一事，《環球時報》特約評論員胡錫進23日凌晨發文指出，「封控久了，上海人有一些怨氣，需要有釋放的渠道。」他提到，網絡管理者刪帖，不意味著各地政府不重視意見。他稱，在中國互聯網上表達意見，比在西方國家抱怨管用得多。中國政府一邊關注帖子的內容和傳遞的情緒，改進的努力會隨之而來。

23日上午，胡錫進再次發文，寫道「不要因為某個具體管控措施，讓網民們對此產生懷疑。溝通是金」。

胡錫進文中提到，「封控久了，上海人有一些怨氣，需要有釋放的渠道。全國其他地方的人們也有焦慮，同樣需要釋放出來。大家在互聯網上做表達，這真的不奇怪。」文中強調理解民眾怨氣。

但他指出，網絡管理者刪帖，不意味著各地政府不重視意見。「恰恰相反，在中國互聯網上表達意見，比在西方國家抱怨管用得多。中國的實情經常是這樣的：一邊刪帖，政府一邊關注帖子的內容和傳遞的情緒，改進的努力會隨之而來。西方的情況則是，表達不滿往往可以隨便說，但基本沒人聽，」

胡錫進表示，互聯網是西方發明的，「進入中國，它需要在一定程度上中國化，與我們這裡的現實對接。中國的網絡管理必須有，否則互聯網就會在政治上改造中國。一些刪帖也是必要的。」

文章末段他指出，中國社會的超大規模就是特殊的穩定器。「什麼事不管當時多麼轟轟烈烈，但很可能很快翻篇，被新的熱點替代。」他強調，不怕問題多，有些我們能解決，還有些解決不了，「不分官員民眾，全社會都應當對中國的韌性有信心。」內地網民則回應認為，「讓人說話天塌不下來。」

23日上午，胡錫進再次發文指出，「沒有什麼過不去的。各地政府本來就就是致力於為人民服務的」他強調，「這場疫情，全社會無疑是利益共同體，不要因為某個具體管控措施，讓網民們對此產生懷疑。溝通是金」。

內地網民則提到，「時代不同了，為人民服務還不讓人說話，你還不如說是為烏紗帽服務」、「這不是對體制不是對黨不是對國家的不滿，不必上升高度，應該體諒上海人民遇到的困難和怨氣。上海政府的作為太拉垮，這才是怨氣所在。」

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