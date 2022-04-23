有片｜上海封城《四月之聲》記錄市民吶喊　內地網絡全面封殺

4月22日晚間，一個收集上海封城的各種政府官員、人民、防疫人員的錄音而製成的6分鐘短片《四月之聲》在內地網絡廣傳，由於該影片的素材皆取材自真實生活錄音卻意外遭到封禁，內地網民紛紛改變標題，倒轉影片在網絡接力轉發，但目前該影片已在]內地網絡全面下架，關鍵字亦無法查詢。



網民指出，這個影片的廣傳4月22日在網絡的討論熱度是「現象級的」，上次內地網絡有這麼高的討論度是兩年前李文亮逝世的2月7日。



《四月之聲》影片僅6分鐘，影片開頭先放段上海疫情防控新聞發布會的錄音，3月15日上海新聞發布會時，官員提到，「目前上海沒有封城，現在也沒必要封城」。3月26日新聞發布會的錄音則稱，「咱們也就下定決心封上三五天，封上一周不行嗎?不行，為什麼不行，因為上海，我們這個城市，承載了不僅僅是上海人民自己的上海。」

影片以各種錄音反映上海封城生活，呈現物資短缺、病人無法得到醫療救治、柯基被打死以及小孩與父母分離等情況。可以聽到救援物資貨車司機心急地說，「今天4點多鐘來的，到現在幾點了，這個菜是不是要全部爛掉，我是來支援的無償的，現在連水都沒得喝」

影片中可以聽到有人入住方艙醫院發現「這個樓都還沒有封頂，進來了以後就所有人先搶被子搶床」；小區居民等發物資等不到說「等通知我們都快餓死了」；亦有民眾生病求助無門，這些上海封城的民眾生活在影片中以聲音呈現。

影片也反映一線抗疫人民的疲憊，例如浦東居委書記和居民哽咽對話，「我也需要上面有好的政策來給我，我可以對居民有交代，現實是沒有，這個工作讓我身心疲累。」以及松江民警勸導下樓遛狗老人，「你們有家待不住，我是有家不能回啊!」

但亦有很多溫暖的片段，例如阿姨為一個人到上海工作的鄰居送食物，還說「你來自這麼遠的地方到我們這裡生活很不容易。」警察為司機送飯，司機感動地稱，「好幾天沒吃飯啦，我們上海的好警察。」亦有爺爺為被困裝修師傅送食物，「我原來昨天就想送的，因為我怕交互感染，但今天我想，病毒倒不會死人，餓要餓死人。」

片中祝上海早日康復。（影片截圖）

短片作者Cary在影片並未有任何評論，採用的錄音片段來自於四月封城以來，上海的各種聲音，因此稱為《四月之聲》，影片以黑白畫面的上海空拍照片為背景。片尾提到，上海市疫情近幾日呈下降趨勢，社區擴散得到有效遏制。並以「上海，早日康復」作結，該短片迅速登上微博熱搜。

不過，4月22日晚間，該影片已經在內地網絡下架。「四月」、「四月之聲」和微博網民再創的「上海靜默」等關鍵詞已經無法搜索。內地許多網民認為該影片僅是紀錄性質，不需要下架。但網絡也流傳官方訊息指出要各平台「全面清理《四月之聲》相關視頻圖片訊息」。

網民評論：

這個影片有必要封嗎？

封吧，你封吧，有千千萬萬的人等著看

真的很痛心，希望能多聽聽大眾的聲音

客觀真實的紀錄，希望上海早日恢復正常生活

