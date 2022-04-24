探月工程四期今年正式啟動工程研制　2030年前於月球南極建科研站

今日（24日），國家航天局副局長吳艷華表示，探月工程四期今年正式啟動工程研製，將陸續發射嫦娥六號、嫦娥七號、嫦娥八號探測器，開展任務關鍵技術攻關和國際月球科研站建設。其中，嫦娥六號計劃到月球背面採樣，並正在論證構建環月球通信導航衛星星座。



此前，中國探月工程總設計師吳偉仁接受央視專訪時，介紹了中國探月工程四期任務的計劃和安排。據了解，探月工程四期任務去年通過立項審批，目前已進入實施階段。根據計劃，中國將通過探月工程四期任務，在月球的南極建立月球科研站基本型。

吳偉仁表示，四期工程主要是要在月球南極進行幾次著陸，著陸過後要在月球南極建月球科研站基本型，四期工程將分三次實施。據介紹，嫦娥六號將到月球的高價值地區進行採樣返回；嫦娥七號將對月球極區進行科學探測，特別是對月球的水分布進行探測；嫦娥八號將與嫦娥七號協同工作，主要開展月球資源開發利用技術試驗驗證和長期科學探測，對地球進行大範圍、全尺度、長周期觀測，並為科研站後續的關鍵技術進行驗證。

嫦娥五號月球樣品。（新華社）

吳偉仁介紹，上述3項任務將在2030年之前實施，主要目標是在月球南極進行著陸勘察與科考，建立月球科研站基本型。其中，嫦娥六號初步計劃到月球極區進行採樣。相比中低緯度地區，月球南極地形崎嶇，沒有大片的平原，因此著陸點和科研站的位置選擇十分關鍵。

至於為何選擇在月球南極著陸、建設國際月球科研站，他解釋，主要是月球南極和地球的南極和北極一樣，存在極晝和極夜現象，初步估算可能連續180多天都有光照，對於執行無人或有人探測任務是一大便利，因此最好是選擇靠南的高地，減少陽光遮擋。他又指，國際月球科研站目前計劃長期是無人，但是短期可以有人，未來不排除中國航天員或者外國宇航員降落在月球南極。

此外，前往月球南極另一個目標是尋找水。吳偉仁稱，月球南極有很深的月坑，是月球產生的一瞬間形成，約有10公里。若月球有水，由於常年沒有陽光照射，水不會揮發，很可能是以水冰的形式存在。

嫦娥五號探測器完成月球表面自動採樣。（國家航天局）

談及國際月球科研站的理想型，他認為，初步構想是除了指揮中心，還要有多個軌道器和巡視器分別在月球軌道和月球表面協調工作，同時還要建立月球通信系統，譬如建設月球WiFi，保證指揮暢通。他強調，這些工作的核心都是為了空間科學探索和月球資源的開發利用，要保證將科學研究放在首位。

關於國際月球科研站建設，吳偉仁稱，將通過任務合作，形成國際月球科研站的指揮中心和科考基地。 2030年後，中國將實施幾次任務，爭取在2035年之前建成可以長期運行的國際月球科研站，「我們可以在月球上採用3D打印技術建房子，和平利用與開發月球資源等」。

去年，中國成功完成天問一號任務，祝融號火星車在火星表面巡視探測。他提到，天問二號、天問三號、天問四號等將陸續出台，後續的主要任務之一是探險深遠空間的小行星，採集小行星的樣品，「小行星採樣過後，還要準備在火星採樣返回，我們希望在2030年之前能夠實施」。