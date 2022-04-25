疫情｜北京朝陽區今起全體核酸檢測　網民：同事朋友全在囤貨

北京市新冠疫情再有蔓延之勢，官方昨日（24日）宣佈，疫情最嚴重的朝陽區今日（25日）起全區進行常態化核酸檢測，做完檢測後再上班，並呼籲民眾減少社會面活動。對此，不少北京及外地網友表示，應該要囤貨了。



據官方微信公眾號「北京發布」報道，朝陽區副區長楊蓓蓓昨日下午在疫情發布會上說，這波疫情持續高發、隱匿傳播。為有效阻斷疫情傳播，朝陽區擴大核酸檢測範圍，今起全區進行常態化核酸檢測。上班人員做完核酸檢測後再去上班。她呼籲大家儘量兩點一線，減少社會面活動。此外，朝陽區依據最新排查和核酸檢測結果，劃定了14個「封控區」。

上周五（22日）以來，北京累計報告41宗新冠肺炎感染者，涉及5個區，其中朝陽區佔26例。朝陽區已經在翌日暫停各類校外培訓機構所有實體課程和集體活動。根據2020年中國第7次全國人口普查結果，朝陽區人口數量為345.2萬人，高居北京市16個行政區之冠。

上海大規模封控至今還沒結束。有此前車之鑑，加上Omicron變種病毒傳播力強，在社群平台微博上，不少在北京的民眾討論應該要囤貨。有網友說，「感覺北京人都在聊囤貨了」，「同事朋友全在囤貨，還有商超（商場、超市）空了」，還有人說「終於到了可以向北京的朋友傳授囤貨經驗的時刻」。儘管有些人認為北京不會「封城」，但封控措施仍可能隨時影響到自己，因此有備無患。

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而據《北京日報》報道，北京近日出現新增確診病例，有市民因恐慌心理開始囤貨。對此記者昨日實地探訪市內多家超市，發現目前蔬菜水果、肉類等生活必需品供應充足，商超已加大備貨量和補貨次數，當購買量大幅增加時會及時補貨，避免貨架出現空置情況。不少連鎖商超都採取基地直採的方式，按平時的2到3倍加大備貨量。

不過報道也提及，受疫情影響，潘家園、雙井、勁松、垡頭等地區生鮮電商平台出現不同程度的綠色蔬菜供應不足現象。對此，美團買菜、叮咚買菜、每日優鮮等生鮮電商紛紛啟動應急響應機制，緊急調撥貨源，加大肉禽蛋奶及新鮮果蔬等商品供應量，並增加分揀和配送人員數量，保障商品供應，目前管控區內貨足價平。

北京市商務局副局長趙衛東昨日回應供貨情況時也表示，根據近期監測，目前北京生活必需品市場貨源供應充足，交易正常。

對於此次疫情，中共北京市委宣傳部對外新聞處長田偉表示，北京這輪疫情呈現「傳播隱匿、來源不明、發展速度快」的特點，必須「嚴防死守，以快制快」。各級各部門各單位要採取最果斷措施，以最快速度管控風險、流調溯源，堅決阻斷病毒傳播鏈。他並指，要以街鄉為單位，組織好區域核酸檢測，並視情況擴大檢測範圍，加強統籌調度，加強封（管）控區居民服務保障，生活物資要供應充足。封（管）控區要減少人員流動，防止風險外溢。

初步疫調結果顯示，目前北京疫情已隱匿傳播了1周，短期內出現了多代病例，提示病毒傳播隱匿、速度快，防控難度進一步加大。