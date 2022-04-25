疫情｜內地新增20194宗本土個案近九成無症狀　上海再多51死

國家衛健委公布，內地昨日（24日）新增20194宗新冠肺炎本土個案，當中包括2666宗確診病例及17528宗無症狀感染；另新增51宗死亡病例，均為來自上海的本土病例。



新增的本土確診病例中，為上海2472宗，吉林79宗，黑龍江26宗，北京14宗，江西14宗，浙江13宗，湖南12宗，內蒙古9宗，河南5宗，青海5宗，江蘇4宗，遼寧3宗，廣東3宗，山西2宗，山東2宗，天津1宗，福建1宗，四川1宗，含899宗由無症狀感染者轉為確診病例（上海846宗，吉林39宗，浙江12宗，福建1宗，青海1宗）。

本土無症狀感染者方面，則為上海16983宗，江西116宗，吉林107宗，江蘇92宗，河北74宗，山東49宗，安徽29宗，浙江19宗，河南18宗，雲南14宗，黑龍江12宗，北京5宗，山西5宗，湖北2宗，青海2宗，廣西1宗。

同日，內地新增14宗境外輸入病例，包括福建2宗，廣東2宗，四川2宗，雲南2宗，北京1宗，天津1宗，內蒙古1宗，江蘇1宗，浙江1宗，廣西1宗，含3宗由無症狀感染者轉為確診病例（浙江1宗，廣東1宗，廣西1宗）；另增53宗境外輸入無症狀感染者。

截至目前，內地現有確診病例29178宗（重症病例274宗），累計報告確診病例203334宗，4776人病亡。