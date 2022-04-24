疫情｜北京增21宗本土個案包括5師生　當局：須嚴防死守以快制快

內地的新冠肺炎疫情持續，北京再爆發新一輪疫情。當局表示，4月23日下午4時至24日下午4時，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者21宗，其中確診病例16宗、無症狀感染者5宗，包含1名教師和4名在校學生。



當局通報表示，新增本土個案分布為朝陽區11宗、房山區6宗、順義區2宗、西城區1宗、通州區1宗。其中染疫在校教師現住朝陽區南磨房鄉南新園小區，4名染疫在校學生現住址均位於朝陽區。

4月22日以來，北京市累計報告41宗新冠肺炎病毒感染者。初步流調結果顯示，目前已隱匿傳播了1周，短期內出現了多代病例，提示病毒傳播隱匿、速度快，防控難度進一步加大。41宗感染者中，近25%為60歲及以上老年人，老年感染者中未接種新冠疫苗比例達50%。

當局又表示，截至4月23日24時，朝陽區潘家園街道松榆里社區近14天累計報告6宗本土確診病例，朝陽區潘家園街道松榆東里社區近14天累計報告2宗本土確診病例，北京市即日起將朝陽區潘家園街道松榆里社區定為高風險地區，將朝陽區潘家園街道松榆東里社區定為中風險地區。

截至目前，全市共有高風險地區1個，為朝陽區潘家園街道松榆里社區；有中風險地區1個，為朝陽區潘家園街道松榆東里社區。全市其他地區均為低風險地區。

北京市委宣傳部對外新聞處處長田偉表示，北京這輪疫情呈現傳播隱匿、來源不明、發展速度快的特點，必須嚴防死守，以快制快。疫情處置要事不過夜，病例所涉及的風險點位和風險人員要當天排查落位，以街鄉為單位，有序組織好區域核酸檢測，並視情況擴大檢測範圍，加強統籌調度，整合各方資源力量，在實踐中提升應急處置能力，加強公共區居民的服務保障和生活物資供應保障。