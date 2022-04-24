疫情｜免疫水平提升導致病死率下降　愈早用藥有效防止新冠重症化

上海市本輪疫情累計報告新冠感染者數量已經超過50萬，截至昨日，累計死亡病例數量升至87宗。

值得注意的是，重症和危重症患者數量開始上升。專家表示，即使歐美國家的最新數據顯示，新冠病死率出現下降，但不能將病死率下降簡單理解為病毒毒性減弱了。



《第一財經》報道，深圳第三人民醫院院長盧洪洲教授表示，「躺平」國家持續下降的病死率可能是錯覺，很多有基礎疾病的長者感染新冠病毒後已經病亡，當下再感染新冠病毒者病死率自然會降下來。

另一方面，有專家表示，歐美國家病死率下降也與更高的群體免疫水平相關，但在中國尚未建立起高水平的群體免疫，尤其是在老年人等高危人群中，疫苗的接種率還很低。

針對新冠病死率下降但死亡率的上升的現象，有感染科專家解釋，死亡率和病死率是有區別，死亡率的計算方法是疾病死亡人數除以總人口，而病死率的計算方法是死亡人數除以總的感染人數，「死亡率的一個重要因素是疾病發生率，疾病發生率上升，死亡率也上升；而病死率則是反映疾病嚴重程度的一個指標」。

上海新國際博覽中心方艙醫院內，醫療隊員在做好日常醫療救治的同時，全力保障患者的生活。 （中新社）

盧洪洲表示，防止重症的另一個關鍵舉措是要及時用藥，抗病毒藥物愈早使用效果愈好，最好在起病五天內使用，就可以發揮很好的預防重症的作用。只要阻斷病毒在感染者體內的大量複製，病毒就不會為器官帶來損傷，亦即是不會出現併發症，不會向重症化發展，「如果疾病在潛伏期就被診斷並用抗病毒藥物控制病毒複製，那是最理想的情況」。

針對Omicron為中國的防疫帶來新挑戰，盧洪洲認為，恢復社會的有序運轉，需要多個舉措的保障。首先，從疫苗方面而言，需要長效的疫苗為民眾帶來長期的保護；從疫苗接種方式上，鼻噴霧劑疫苗會讓疫苗接種更加方便；從藥物角度，需要提高抗病毒特效藥的可及性，讓感染者得到及時有效的治療。此外，他建議完善自我居家核酸檢測流程。