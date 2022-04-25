疫情｜專家籲北京市民別恐慌性囤貨：非典後建立完善物資儲備模式

北京市出現新一輪新冠肺炎疫情，朝陽區今（25日）起全區進行常態化核酸檢測。昨日（24日），不少當地市民陸續開始囤貨，部分超市排起長龍，蔬菜、水果、米、面、油等貨架幾乎售空，令輿論關注物資供應保障情況。對此，專家呼籲市民不用恐慌性囤貨，因當地非典後就建立起完善的物資儲備模式。



據《健康時報》報道，昨日朝陽區、西城區、東城區、海淀區、通州區、昌平區等近二十家多商超都出現民眾排長龍，除了實體超市有售空情況，多款買菜平台也顯示沒貨。

住在朝陽區的王女士表示有點意想不到，「沒想到，就一晚上，小區周圍的雞蛋都賣沒了」；住海淀區雙榆路的王新（化名）亦反映，平常工作日晚上，樓下的超市一般都不需要排隊，可是當天人特別多，推車都沒有空餘的。朝陽區一家超市工作人員則稱，「午餐肉沒了，都賣沒了，不知道為啥，從下午開始人們開始買」。

與此同時，多家線上平台的蔬菜也銷售一空，為此美團買菜、叮咚買菜、每日優鮮等生鮮電商紛紛啟動應急響應機制，緊急調撥貨源，加大肉禽蛋奶及新鮮果蔬等商品供應量，並增加分揀和配送人員數量，保障商品供應。

昨晚西城區家樂福超市各類物資被售空。 （健康時報）

對於物資供應保障情況，北京國際商貿中心研究基地首席專家賴陽表示，北京一直非常重視應急物資保障體系建設，自2003年非典之後，就建立起了完善的物資儲備模式，除了政府自行儲備戰略物資，也委託商業企業代儲了大量的生活必需品。在該模式下，當城市出現特殊緊急情況，儲備量有直接保障，可以延長供應時間，而且不僅有原糧儲備，還有商品化的儲備。

賴陽指，北京的保供模式還有一個鮮明的特點，就是充分激發市場主體企業的活力，讓企業的保供能力得到最大程度發揮，「北京把市場主要的供應企業都納入了保供體系，它們的商品品質有保障，供應鏈效率高，能夠充分保障供應質量」。

而這些企業除了國企，也有民營企業，除了線下超市，也有電商平台，當應急保障機制啟動後，市場主體可以充分發揮保供保供能力。期間，通過政府支持，規模化企業尤其發揮出核心作用，如相關政府部門通過給企業辦理運輸車證，讓外地的生活必需品可以順利進京，目前北京的農副產品綠色通道物流體系保持著良好運轉。

西城區家樂福超市今早已經恢復供應，貨架已重新填滿。 （健康時報）

賴陽進一步稱，在疏解非首都功能的背景下，北京仍保留有批發市場和農產品流通中心，未來還將啟用位於黑莊戶的北京鮮活農產品流通中心，這些市場內的大型供銷主體企業保持著穩定經營，對當地生鮮保供亦起到重要作用。

因此，他呼籲家庭應該進行適當的生活物資儲備，但沒必要進行恐慌性囤貨，並建議當局應進一步支持企業建立倉儲物流基地，通過建設容錯機制，實現倉儲物流功能的「備份」。

而在今日，《健康時報》記再走訪當地多家商超，發現，超市內的蔬菜、水果、米、面、油等貨架已經重新填滿，叮咚買菜、美團買菜、盒馬等平台亦顯示貨源充足。